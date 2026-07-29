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ورزش جهان ۰۷ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳:۵۵

تصمیم بزرگ کلوپ درباره کاپیتان مانشافت

تکلیف کیمیش در آلمان مشخص نیست

یورگن کلوپ، سرمربی جدید تیم ملی آلمان، هنوز هیچ موضعی درباره وضعیت و نقش جاشوا کیمیش نگرفته و تعیین تکلیف کاپیتانی و پست بازی او را معلق گذاشته است.