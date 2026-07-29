تصمیم بزرگ کلوپ درباره کاپیتان مانشافت
تکلیف کیمیش در آلمان مشخص نیست
یورگن کلوپ، سرمربی جدید تیم ملی آلمان، هنوز هیچ موضعی درباره وضعیت و نقش جاشوا کیمیش نگرفته و تعیین تکلیف کاپیتانی و پست بازی او را معلق گذاشته است.
به گزارش ایلنا، سرمربی جدید آلمان تاکنون سکوت اختیار کرده و هنوز هیچ تماس یا ارتباطی با هافبک مطرح بایرن مونیخ نداشته است.
در شرایط فعلی، سکاندار جدید مانشافت نه ادامه کاپیتانی کیمیش را تأیید کرده و نه مشخص کرده که چه پستی را در زمین مسابقه برای او در نظر گرفته است.
با این حال، گفته میشود کیمیش از وضعیت موجود نگران نیست و تصمیم سرمربی برای باز گذاشتن تمامی گزینهها پیش از اعلام نخستین فهرست تیم ملی را کاملاً درک میکند.
با آغاز دوران جدید تیم ملی آلمان تحت هدایت سرمربی جدید، انتظار میرود تصمیمات کلیدی درباره بازوبند کاپیتانی و ساختار تاکتیکی تیم طی هفتههای آینده اتخاذ شود.