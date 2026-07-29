رونمایی رسمی لیورپول از کیت خاص دهه هشتادی

به گزارش ایلنا، سرخ‌ها از لباس اول خود برای فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ مدت کوتاهی پیش از پایان رقابت‌های فصل گذشته رونمایی کرده بودند؛ پیراهنی که در تساوی ۱-۱ روز پایانی مقابل برنتفورد در آنفیلد مسابقه‌ای که سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را قطعی کرد بر تن بازیکنان دیده شد.

طی چند ماه گذشته تصاویر متعددی از کیت دوم احتمالی تیم در فضای مجازی لو رفته بود و حالا مشخص شده که آن گمانه‌زنی‌ها و پیش‌نمایش‌ها بسیار دقیق و درست بوده‌اند.

تأیید کیت دوم فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ لیورپول از سوی آدیداس

پیراهن دوم جدید لیورپول بامداد روز چهارشنبه به صورت رسمی تأیید و معرفی شد و طرح آن در سایت رسمی و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی باشگاه به اشتراک گذاشته شد. این پیراهن عمدتاً سفید رنگ همراه با جزئیات قرمز و خاکستری است و لوگوی کلاسیک آدیداس (Trefoil) روی آن نقش بسته است. این کیت قرار است همراه با شورت ورزشی قرمز و جوراب‌های سفید استفاده شود.

طبق اطلاعات مندرج در سایت رسمی باشگاه، این طرح با الهام از لباس‌های دوم سرخ‌ها در اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی طراحی شده و از نشان سنتی و تاریخی مرغ لیور بهره می‌برد؛ طرحی که «به‌زیبایی عناصر گرافیکی آرشیوی را به عنوان ادای احترام به نسل‌های مختلف هوادارانی که از گیت‌های ورود آنفیلد عبور کرده‌اند، در خود جای داده است.»

کالوین هریس، دی‌جی مطرح و از هواداران متعصب لیورپول، در جریان اجرای خود در اوشوایا ایبیزا پیش‌نمایشی از این کیت جدید را به هواداران نشان داد. شاگردان آندونی ایرائولا نیز برای نخستین بار در دیدار دوستانه بامداد پنجشنبه (به وقت بریتانیا) مقابل رکسهام در نیویورک، این لباس را بر تن خواهند کرد.

واکنش‌های اولیه عمدتاً مثبت بوده است

بازخوردهای اولیه در فضای مجازی نسبت به لباس جدید عمدتاً مثبت بوده است، اگرچه برخی از هواداران نسبت به استفاده از شورت قرمز ابراز نارضایتی کرده‌اند؛ رنگی که باشگاه به ندرت آن را با پیراهن دوم سفید ست کرده است.

برای دومین فصل متوالی، آدیداس از لوگوی شبدر و لوگوی سنتی لیورپول استفاده کرده است؛ همان‌طور که در کیت سوم سبز آبی فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ نیز این کار را انجام داده بود تا روند این برند آلمانی در استفاده از طرح‌های نوستالژیک برای تیم‌های تحت قراردادش ادامه یابد.

هواداران سرخ‌ها امیدوارند این پیراهن جدید برخلاف لباس دوم کرم‌رنگ فصل گذشته برایشان خوش‌یمن باشد؛ طرح چشم‌نوازی که متأسفانه با شکست‌های تلخ متعددی در یک فصل ناامیدکننده همراه شد.

همچنین باید منتظر ماند و وضعیت خریدهای جدید باشگاه که قرار است در فصل آینده این کیت را به تن کنند، مشاهده کرد؛ چرا که ویکتور مونیوز و ژرمی ژاکه همچنان تنها ورودی‌های جدید تیم از زمان پایان فصل گذشته هستند.

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