سپاهان در دومین دیدار تدارکاتی خود به مصاف گلگهر میرود
سپاهان در دومین مسابقه دوستانه خود در اردوی پیشفصل، روز چهارشنبه هفتم مردادماه مقابل گلگهر سیرجان صفآرایی خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال سپاهان در ادامه روند آمادهسازی برای فصل جدید، دومین دیدار دوستانه خود را مقابل گلگهر سیرجان برگزار میکند.
این مسابقه از ساعت ۱۹ روز چهارشنبه هفتم مردادماه در ورزشگاه شهید دستگردی آغاز خواهد شد و طلاییپوشان اصفهان در این دیدار با هدف افزایش هماهنگی تیمی، ارزیابی شرایط بازیکنان و اجرای برنامههای تاکتیکی کادر فنی به میدان خواهند رفت.
دیدار با گلگهر، دومین محک تدارکاتی سپاهان در اردوی پیشفصل محسوب میشود و فرصتی برای سنجش میزان آمادگی این تیم پیش از آغاز رقابتهای رسمی خواهد بود.