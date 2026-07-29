درخواست جدایی ستاره محبوب مورینیو

به گزارش ایلنا، این ستاره ۱۸ ساله فصل نخست دشواری را در سانتیاگو برنابئو پشت سر گذاشت؛ جایی که مشکلات ناشی از فتق ران (پوبالژیا) و عدم برخورداری از دقایق بازی کافی، مانع پیشرفت و درخشش او شد.

بعید است شرایط او در فصل آینده بهبود یابد، چرا که رقابت برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی پس از خرید برناردو سیلوا و ورود قریب‌الوقوع یان دیومانده از آرپی‌لایپزیش حادتر هم شده است.

به این ترتیب، فکرمربیان برای انتقال قرضی این جواهر نوجوان کاملاً منطقی به نظر می‌رسد، تا او بتواند به صورت منظم به میدان برود و روند پیشرفت خود را ادامه دهد.

ماستانتونو خواهان بازگشت به ریورپلاته است

در همین راستا، گی‌یرمو رای از رسانه اتلتیک گزارش می‌دهد که ماستانتونو تمایل دارد در صورت جدایی قرضی از رئال مادرید در این تابستان، به باشگاه سابق خود یعنی ریورپلاته بازگردد.

این پدیده نوجوان در این تیم آرژانتینی مطرح شد و توجه بسیاری از باشگاه‌های بزرگ سراسر اروپا را به خود جلب کرد.

در نهایت، این رئال مادرید بود که در مسابقه جذب این هافبک مهاجم انعطاف‌پذیر ۱۸ ساله برنده شد.

کهکشانی‌ها برای خرید ماستانتونو از ریورپلاته مبلغ هنگفت ۶۳ میلیون یورو، شامل مالیات و کمیسیون‌ها را پرداخت کردند.

اکنون، با توجه به فضای محدود در ترکیب تیم، این بازیکن نوجوان تمایل دارد برای فصل آینده به خانه بازگردد تا روند رشد و توسعه بازی خود را دنبال کند.

ریورپلاته از شرایط موجود مطلع است

طبق این گزارش، ریورپلاته کاملاً از تمایل ماستانتونو برای بازگشت به این تیم تنها یک سال پس از خداحافظی‌اش آگاه است.

این غول فوتبال آرژانتین بسیار علاقه‌مند است پدیده نوجوان سابق خود را، حتی اگر برای یک فصل و به صورت قرضی باشد، مجدداً به خدمت بگیرد.

در عین حال، این استعداد رئال مادرید مشتریان و علاقه‌مندان زیادی نیز در میان باشگاه‌های اروپایی دارد.

حالا همه چیز به این بستگی دارد که رئال مادرید برای کمک به ادامه رشد ماستانتونو و شکوفایی پتانسیل عظیم او چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.

جلسه‌ای میان نمایندگان این مهاجم و مدیران باشگاه برای این هفته برنامه‌ریزی شده است تا درباره آینده او گفتگو و تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.

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