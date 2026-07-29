به گزارش ایلنا، در حالی که انتظار میرفت ورزشگاه آزادی برای این فصل رقابت‌های لیگ برتر آماده شود اما برای چندمین سال متوالی این استادیوم در مرحله تعمیر و نوسازی قرار دارد و پروژه عملیاتی این ورزشگاه حالا به چمن استادیوم رسیده است. جالب اینکه بسیاری انتظار داشتند چمن ورزشگاه همزمان با سکوها تغییر کند تا برای شروع فصل آماده شود اما به هر حال اوضاع به طور دیگری پیش رفت.

به این ترتیب ورزشگاه آزادی حداقل در نیم فصل اول در اختیار پرسپولیس و استقلال نخواهد بود تا برای چندمین سال متوالی شهرآورد نیز خارج از این ورزشگاه به انجام خواهد رسید تا دربی پایتخت دیگر جزو پرتماشاگرترین مسابقات فوتبال در آسیا نباشد.

پرسپولیس نیز برای میزبانی از حریفان خود دو گزینه دارد. در صورتی که بازی با تماشاگر برگزار شود ورزشگاه شهدای شهر قدس و در غیر این صورت استادیوم دستگردی (پاس) به عنوان میزبان بازیهای این تیم معرفی خواهند شد.