انتقالی که هرگز انجام نشد؛ پرسپولیس از جذب دو ملی پوش منصرف شد

به گزارش ایلنا، پس از چند هفته مذاکره و پیگیری برای جذب دانیال ایری و کسری طاهری، باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی از پایان تلاش‌های خود برای جذب این دو بازیکن خبر داد.

در روزهای گذشته مذاکرات میان طرفین تا آستانه توافق نهایی نیز پیش رفت، اما در نهایت این انتقال به سرانجام نرسید و هر دو بازیکن فعالیت خود را در نساجی ادامه خواهند داد.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، باشگاه پرسپولیس با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی این پرونده، تصمیم گرفت از ادامه روند جذب این دو بازیکن صرف‌نظر کند؛ چرا که احتمال بروز مشکلات حقوقی و ایجاد محدودیت‌های احتمالی در روند انتقال وجود داشت.

در همین حال، پرسپولیس مذاکرات خود را با چند گزینه دیگر ادامه داده و قصد دارد طی روزهای آینده از خریدهای جدید خود رونمایی کند.

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