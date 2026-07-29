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زمان قرعه کشی لیگ یک اعلام شد

زمان قرعه کشی لیگ یک اعلام شد
کد خبر : 1819958
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تیم‌های لیگ یکی اوایل هفته بعد برنامه مسابقات خود را دریافت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، مسابقات فصل آتی لیگ دسته اول از شهریور ماه آغاز خواهد شد و بر همین اساس قرار است اوایل هفته آینده، مراسم قرعه کشی مسابقات برگزار شود. 

طبق اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، مراسم قرعه کشی لیگ یک باشگاه های فوتبال کشور 1406-1405 ساعت 15 روز یکشنبه یازدهم مرداد در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک واقع در مجموعه ورزشی انقلاب تهران و با حضور مدیران فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و نمایندگان باشگاه‌های حاضر در این رقابت ها و اهالی رسانه برگزار می شود. 

فولاد نوین خوزستان، نفت مسجدسلیمان و شاهین بندرعامری سه تیم راه یافته از لیگ دو به فصل جدید لیگ یک هستند. همچنین باشگاه مس رفسنجان نیز با توجه به حکم انضباطی عدم حضور در پلی‌آف، باید در فصل بعد لیگ یک حاضر شود.

این دوره از مسابقات با 16 تیم برگزار می‌شود که به تفکیک استان به شرح زیر است:

استان تهران: سایپا، آریو، هوادار نیروی زمینی

استان خوزستان: فولاد نوین، نفت مسجدسلیمان

استان کرمان: مس کرمان، مس رفسنجان

استان بوشهر: پارس جنوبی، شاهین بندرعامری

استان هرمزگان: پالایش نفت، شناورسازی قشم

استان البرز: فرد

استان کرمانشاه: بعثت

استان کهکیلویه و بویراحمد: نفت و گاز گچساران

آذربایجان شرقی: کاراگستر شبستر

 

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