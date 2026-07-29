به گزارش ایلنا، دن بالارد، مدافع ساندرلند، پس از بازی اعتراف کرد که ردپای آندونی ایرائولا، سرمربی جدید، از همین حالا در تیم مشهود است و سبک بازی آن‌ها حول همان کیفیتی می‌چرخد که بورنموثِ تحت هدایت او در فصل گذشته ارائه می‌داد.

تیم ایرائولا برای گربه‌های سیاه خیلی قوی و قدرتمند بود، اما نشانه‌ها و زنگ خطرهای واضحی در این بازی برای او به صدا درآمد، به‌ویژه در رابطه با ترکیب و ساختار نفرات تیمش.

قرمزها در این تابستان تنها یک خرید بزرگ و رده‌بالا در تیم اصلی داشته‌اند و ویکتور مونیوز، ملی‌پوش اسپانیایی را از اوساسونا به خدمت گرفته‌اند.

آن‌ها در بازار نقل‌وانتقالات چندان فعال و شلوغ نبوده‌اند و اکنون حدود یک ماه فرصت دارند تا ترکیب خود را تقویت کنند.

اگر قهرمان فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ لیگ برتر نتواند پیش از بسته‌شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی یک مدافع وسط و یک وینگر جدید جذب کند، جفای بزرگی در حق خودش کرده است.

بازگشت مصدومان برای مدعی بودن در کورس قهرمانی کافی نیست

ایرائولا در دیدار مقابل ساندرلند با مصدومیت جو گومز تنها پس از هشت دقیقه از شروع بازی، سردرگم و نگران شده بود.

گومز در کنار اندیایه، مدافع وسط نوجوان تیم بازی می‌کرد و پس از مصدومیت جای خود را به نوجوان دیگری به نام ایفانی ان‌دوکوه داد.

لیورپول اوایل تابستان امسال ابراهیما کوناته را به عنوان بازیکن آزاد از دست داد و ویرجیل فن دایک، کاپیتان باشگاه نیز تازه پس از حضور در جام جهانی به مرسی‌ساید بازگشته است.

آن‌ها به مکسنس لاکروآ لینک شده بودند، اما به نظر می‌رسد این بازیکن راهی چلسی خواهد شد و خرید سایر گزینه‌های دفاعی تیم نیز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

لیورپول سخت در اشتباه خواهد بود اگر بخواهد به مدافعان جوانی چون جووانی لئونی و ژرمی ژاکه برای زوج‌سازی با فن دایک در بخش اعظم رقابت‌های فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ اعتماد کند.

هر دو مدافع وسط پس از دوری طولانی‌مدت به دلیل مصدومیت، در حال طی کردن مراحل بازگشت به آمادگی کامل هستند.

هیچ‌کدام از این دو بازیکن بلافاصله برای فشارهای سنگین لیگ برتر آماده نخواهند بود و باید به آرامی و تدریجی به ترکیب اضافه شوند.

باشگاه باید در این تابستان یک مدافع وسط باتجربه جذب کند، به‌ویژه حالا که گومز هم مصدوم شده است.

جذب وینگر جدید، کلید موفقیت لیورپول

ایرائولا در نخستین کنفرانس خبری خود در ایالات متحده درباره نیاز مبرم به جذب یک وینگر جدید صحبت کرد.

شاید هواداران با اضافه شدن مونیوز و تمایل آشکار فدریکو کیه‌زا برای ماندن در باشگاه پس از تابستان امسال قانع شده باشند، اما باشگاه واقعاً به یک وینگر جدید نیاز دارد.

با توجه به اینکه هوگو اکیتیکه بخش زیادی از فصل را به دلیل مصدومیت تاندون آشیل که فصل گذشته دچارش شد از دست خواهد داد، بار اصلی گلزنی روی دوش الکساندر ایزاک خواهد بود.

ایرائولا یک عنصر تهاجمی کناری می‌خواهد که بتواند با گل‌ها و پاس‌گل‌های تعیین‌کننده خود، بار گلزنی را تقسیم کند، چرا که وینگرهای فعلی موجود در باشگاه تمام‌کننده و قاطع نیستند.

هیچ‌کدام از گزینه‌های فعلی قرمزهای آنفیلد تا به حال موفق نشده‌اند در یک فصل از رقابت‌های پنج لیگ معتبر اروپا بیش از ۱۰ گل به ثمر برسانند.

قرمزها به خرید بردلی بارکولا امید زیادی بسته‌اند؛ بازیکنی که در مجموع دو فصل گذشته ۲۵ گل در لیگ برتر به ثمر رسانده است. آن‌ها باید حتماً برای انتقال این ملی‌پوش فرانسوی به توافق برسند.

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