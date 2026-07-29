پایان دوران یک اسطوره
نویر زمان خداحافظی از دنیای فوتبال را اعلام کرد
دروازهبان باسابقه و اسطورهای بایرن مونیخ، تایید کرد که در پایان فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ بوندسلیگا برای همیشه کفشهایش را میآویزد و از دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، مانوئل نویر، دروازهبان افسانهای آلمان، در جریان اردوی تدارکاتی بایرن مونیخ در دریاچه تگرنسی، سیگنال قوی و محکمی داد مبنی بر اینکه فصل آینده بوندسلیگا (۲۰۲۷-۲۰۲۶) آخرین فصل حضور او در میدان خواهد بود. البته مانند اکثر فوتبالیستها، نویر هم راه را برای تصمیمات بعدی باز گذاشت. این دروازهبان ۴۰ ساله صحبت از این کرد که باید به این اظهارات به چشم یک احتمال خیلی قوی نگاه کرد، اما در عین حال نباید آن را ۱۰۰ درصدی دانست.
نویر پیش از این بارها شایعات بازگشتش به تیم ملی برای جام جهانی تابستان امسال را رد کرده بود، اما در نهایت دعوت یولیان ناگلزمان را پذیرفت تا بار دیگر بند کفشهایش را ببندد. نویر پیش از این دو بار از بازیهای ملی خداحافظی کرده بود و امروز برای نخستین بار نشانههای واقعی و جدی از پایان دوران بازیگریاش در رده باشگاهی را بروز داد.
این سنگربان ۴۰ ساله پس از حذف آلمان از جام جهانی به تمرینات پیشفصل بایرن مونیخ بازگشته و در حال آمادهسازی برای بیست و یکمین فصل حضور خود در بوندسلیگا است. نویر اعتراف کرد که هضم ناامیدی ناشی از خروج تیم ملی از جام جهانی 2026 همچنان دشوار است، اما از فرصت پیشآمده برای تمرکز روی اهداف جدید بایرن استقبال کرد.
این دروازهبان باسابقه همچنان متقاعد شده است که تیم ونسان کمپانی از کیفیت لازم برای جنگیدن در راه کسب تمامی جامهای ممکن برخوردار است. نویر همچنین رضایت خود را از خریدهای تابستانی بایرن ابراز کرد و متذکر شد که باشگاه هیچکدام از نفرات کلیدی ترکیب اصلی فصل گذشته را از دست نداده است. نویر تایید کرد که فضای فعلی بایرن مونیخ او را متقاعد کرده تا برای یک سال دیگر به بازی ادامه دهد.
احتمال جدی بازنشستگی در پایان فصل
نویر گفت: «شاید در ۸۵ درصد مواقع کار را تمام میکردم و کنار میرفتم. اما با این تیم، کادر فنی و گروه مربیگری، کار کردن صرفاً لذتبخش است. ما همیشه این شانس را داریم که برای تمام جامها به رقابت بپردازیم. [بعد از این فصل] احتمال بسیار زیادی وجود دارد که برای همیشه کنار بروم.»
نویر انتظار دارد رابطهاش با یوناس اوربیگ مشابه فصل گذشته ادامه داشته باشد. کاپیتان بایرن تاکید کرد که دروازهبانان تیم — از جمله سون اولرایش و استعدادهای جوانتر باشگاه — به حمایت و چالش کشیدن یکدیگر ادامه خواهند داد.
نویر در پایان گفت: «نکته مهم این است که ما به یکدیگر کمک کنیم و همدیگر را به جلو هل بدهیم، تا بتوانیم همواره بهترین عملکرد ممکن را در درون دروازه برای تیم به نمایش بگذاریم.»