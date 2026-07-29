نقشه بزرگ ژرمنها برای تسخیر مجدد جهان
آلمان مدعی میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ یا ۲۰۴۲
به گفته اکسل هلمن، عضو هیئت مدیره فدراسیون فوتبال آلمان، ژرمنها برنامهریزی و آمادگی کامل خود را برای تبدیل شدن به نامزد جدی میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ یا ۲۰۴۲ آغاز کردهاند.
به گزارش ایلنا، این مدیر ارشد بوندسلیگا فاش کرده است که آلمان در حال بررسی شرایط و امکانسنجی میزبانی از تورنمنت جام جهانی در یکی از دو سال ۲۰۳۸ یا ۲۰۴۲ است.
هلمن در گفتگو با رسانه اتلتیک تاکید کرد که آلمان پس از میزبانی موفقیتآمیز در سال ۲۰۰۶، تمامی ورزشگاهها، شبکههای حملونقل، هتلها و امکانات تمرینی لازم برای برگزاری مجدد جام جهانی را در اختیار دارد.
هلمن اظهار داشت: «ما عاشق چنین اتفاقی هستیم و طرحی از سوی برند نوئندورف (رئیس فدراسیون فوتبال آلمان) و مجموعه فدراسیون برای نامزدی در سال ۲۰۴۲ و شاید ۲۰۳۸ وجود دارد. همه چیز به قوانین و مقررات فیفا بستگی دارد.»
فدراسیون فوتبال آلمان پیش از این نیز اشاره کرده بود که درخواست میزبانی جام جهانی در آینده را زیر نظر دارد، اگرچه فرایند رسمی ثبتنام فیفا برای تورنمنتهای ۲۰۳۸ و ۲۰۴۲ هنوز آغاز نشده است.
پیشنهاد احتمالی ژرمنها برای سال ۲۰۳۸ ممکن است به دلیل قوانین چرخشی کنفدراسیونهای فیفا با پیچیدگیهایی مواجه شود.
جام جهانی ۲۰۳۰ به صورت مشترک در قارههای آفریقا، اروپا و آمریکای جنوبی و با حضور کشورهای مراکش، اسپانیا، پرتغال، اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار خواهد شد.
این میزبانی چندقارهای عملاً راه را برای واگذاری تورنمنت ۲۰۳۴ به عربستان سعودی از کنفدراسیون فوتبال آسیا هموار کرد و حالا مسیر برای درخواست قارههای آمریکای شمالی و اقیانوسیه در سال ۲۰۳۸ باز است.
در حال حاضر، ایالات متحده پس از میزبانی مشترک تورنمنت ۲۰۲۶ در کنار کانادا و مکزیک، به عنوان یکی از مدعیان اصلی میزبانی مجدد شناخته میشود.
امکانات بینظیر ژرمنها و انتقاد تند از سیاستهای مالی فیفا
با این حال، هلمن بر این باور است که فیفا با توجه به شرایط خاص و استثنایی دوره ۲۰۳۰ میتواند انعطافپذیری از خود نشان دهد.
او در ادامه افزود: «آلمان از زیرساختهای عالی در بخش ورزشگاهها، شبکه حملونقل و امکانات اقامتی و هتلداری برخوردار است. بلیتهای تکتک مسابقات به طور کامل فروخته خواهد شد و این تورنمنت یک موفقیت تضمینشده است.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که آلمان احتمالاً نیاز به نوسازی برخی ورزشگاهها دارد، اما معتقد است میزبانی جام جهانی میتواند کلید یک برنامه سرمایهگذاری بزرگ مشابه آنچه پس از تورنمنت ۲۰۰۶ رخ داد را بزند.
هلمن جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان را یکی از بزرگترین کمپینهای بازاریابی جهانی برای کشورش توصیف کرد و مدعی شد که این رویداد دیدگاههای بینالمللی نسبت به آلمان را کاملاً تغییر داد.
در نهایت نوئندورف هدایت این پرونده و پیشنهاد میزبانی را بر عهده خواهد داشت، اما هلمن تاکید دارد که نشان دادن این جاهطلبی برای فوتبال آلمان اهمیت بسیار بالایی دارد.
هلمن در بخش دیگری از صحبتهای خود نسبت به سیاست قیمتگذاری بلیتها توسط فیفا برای جام جهانی ۲۰۲۶ ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که بلیتهای گرانقیمت میتواند به ارتباط فوتبال با هواداران عادی آسیب جدی بزند.
وی گفت: «فوتبال ورزش مردم است و تا حد زیادی به همین مردم تعلق دارد.»
او معقتد است که جامهای جهانی آینده باید دسترسی عمومی را در اولویت قرار دهند و تاکید کرد که بلیتهای مقرونبهصرفه و سکوهای ایمن، نقشی حیاتی در تجربه فوتبال برای نسلهای جوانتر ایفا میکنند.
هلمن در پاسخ به این سوال که آیا فیفا ممکن است الگوی قیمتگذاری سال ۲۰۲۶ را تکرار کند، گفت: «این دقیقاً همان چیزی است که از آن بیم دارم. به همین دلیل باید از همین حالا بحث و گفتگو درباره سیاستهای قیمتگذاری آینده را آغاز کنیم.»