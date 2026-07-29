آخرین اخبار از بازار نقل و انتقالات فوتبال ایران
بازار نقلوانتقالات فوتبال ایران در روزهایی که تیمها به شروع فصل جدید نزدیک میشوند، وارد مرحلهای پیچیده و پرحاشیه شده است.
به گزارش ایلنا، استقلال با وجود توافق با چند بازیکن، هنوز با مانع بزرگ بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی روبهروست؛ پرسپولیس یک خرید گرانقیمت و مهم را نهایی کرده اما در رقابت برای جذب دو استعداد جوان ناکام مانده و نساجی نیز با حفظ مهرههای مورد توجه سرخابیها، به یکی از برندگان این مقطع از بازار تبدیل شده است.
در کنار جابهجایی بازیکنان، تغییرات روی نیمکتها نیز ادامه دارد. جدایی سعید دقیقی از پیکان در آستانه شروع لیگ، شرایط خودروسازان را بههم ریخته و ممکن است موج تازهای از انتقال بازیکنان این تیم را به دنبال داشته باشد. مجموعه این اتفاقات نشان میدهد روزهای پایانی بازار تابستانی بیش از آنکه تحت تأثیر خریدهای پرزرقوبرق باشد، با پروندههای حقوقی، اختلاف بر سر رضایتنامهها و تصمیمهای دقیقه نودی باشگاهها شکل گرفته است.
استقلال؛ همه راهها به پنجره بسته میرسد
مهمترین مسئله استقلال همچنان بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه است. آبیها در هفتههای گذشته برای تقویت تیم خود با چند بازیکن به توافق رسیدهاند، اما تا زمانی که مجوز ثبت قراردادها صادر نشود، استفاده از خریدهای جدید ممکن نخواهد بود.
محمد خلیفه و بهرام گودرزی، دو بازیکنی که از آلومینیوم اراک به استقلال منتقل شدهاند، بیش از سایر نفرات تحت تأثیر این وضعیت قرار دارند. براساس توافق دو باشگاه، در صورتی که پنجره استقلال باز نشود، این دو بازیکن احتمالاً برای یک نیمفصل به آلومینیوم بازمیگردند و در صورت رفع محرومیت در زمستان دوباره در اختیار استقلال قرار خواهند گرفت. چنین سناریویی میتواند بخش مهمی از برنامه جوانگرایی و تقویت ترکیب آبیها را تا نیمفصل به تعویق بیندازد.
پیچیدهترین پرونده استقلال اما به یاسر آسانی مربوط میشود. این بازیکن پس از اعلام فسخ قرارداد بهدلیل پرداخت نشدن مطالبات، به ایران برگشت و بار دیگر در تمرینات استقلال حضور پیدا کرد. مسئله اصلی این است که بازگشت او ادامه همان قرارداد قبلی محسوب میشود یا استقلال برای استفاده دوباره از این بازیکن به ثبت قراردادی جدید نیاز دارد.
درباره این موضوع دو برداشت کاملاً متفاوت مطرح شده است. مجتبی فریدونی، عضو پیشین هیاتمدیره استقلال، معتقد است تا زمان باز شدن پنجره، آسانی امکان بازی برای آبیپوشان را ندارد. در مقابل، هوشنگ نصیرزاده تأکید کرده این بازیکن میتواند به تعهدات قبلی خود ادامه دهد و برای حضور در استقلال با مانع قانونی روبهرو نیست.
این اختلاف نظر نشان میدهد بازگشت آسانی به تمرینات بهتنهایی پایان پرونده نیست. استقلال برای جلوگیری از خطر محرومیت یا اعتراض رقبا، نیازمند دریافت پاسخ رسمی و مکتوب از مراجع ذیصلاح است. هرگونه اشتباه در تشخیص اعتبار فسخ یا وضعیت قرارداد میتواند آبیها را درگیر پرونده حقوقی تازهای کند.
پرسپولیس؛ یک خرید بزرگ و دو ناکامی جدی
پرسپولیس در تازهترین اقدام خود محمدمهدی محبی، وینگر فصل گذشته اتحاد کلباء امارات را با قراردادی سهساله جذب کرد. براساس گزارش ایسنا، مجموع دستمزد سه فصل این بازیکن ۴۵۰ میلیارد تومان اعلام شده و برای دریافت رضایتنامه او نیز حدود ۳۰۰ هزار دلار هزینه شده است.
جذب محبی از نظر فنی میتواند بخشی از نیاز پرسپولیس در خط میانی و کنارههای زمین را برطرف کند. این بازیکن تجربه بازی در سپاهان، مس رفسنجان، پیکان و فوتبال امارات را دارد و اکنون باید زیر فشار بالای انتظارات در پرسپولیس قرار بگیرد. رقم منتشرشده درباره این انتقال نیز باعث شده خرید محبی از همین ابتدا به یکی از پرحاشیهترین قراردادهای تابستان تبدیل شود.
پرسپولیس همزمان با نهایی کردن این انتقال، در جذب کسری طاهری و دانیال ایری شکست خورد. مذاکرات مدیران پرسپولیس با نساجی برای انتقال این دو بازیکن جوان به نتیجه نرسید؛ چراکه سرخپوشان با مبلغ درخواستی باشگاه مازندرانی موافقت نکردند.
برخلاف گمانهزنیهای اولیه که از احتمال پیوستن این دو بازیکن به یکی از تیمهای بزرگ تهران حکایت داشت، نساجی از کسری طاهری و دانیال ایری رونمایی کرد و حضور آنها در این تیم برای فصل آینده قطعی شد.
از دست رفتن این دو بازیکن برای پرسپولیس فقط ناکامی در دو مذاکره معمولی نیست. طاهری و ایری از بازیکنان جوان و آیندهداری هستند که میتوانستند همزمان به ترکیب اصلی و سهمیههای سنی پرسپولیس کمک کنند. اکنون مدیران باشگاه باید برای تکمیل فهرست جوانان و تقویت برخی پستها به گزینههای دیگری مراجعه کنند.
نساجی؛ برنده خاموش جنگ رضایتنامهها
نساجی در مقطعی که بسیاری تصور میکردند ناچار خواهد شد بازیکنان جوانش را به تیمهای متمولتر واگذار کند، مقابل پیشنهادهای پرسپولیس ایستاد و توانست دو مهره مهم خود را حفظ کند. قطعی شدن حضور کسری طاهری و دانیال ایری، اعتبار پروژه مجتبی حسینی را افزایش میدهد و نشان میدهد نساجی قصد ندارد پس از بازگشت به لیگ برتر فقط برای بقا تلاش کند.
کسری طاهری در روزهای گذشته به استقلال و پرسپولیس مرتبط شده بود و حتی احتمال انتقال قرضی یا توافقی او با یکی از این دو باشگاه مطرح شد، اما در نهایت تصمیم گرفته شد فصل جدید را در نساجی سپری کند. دانیال ایری نیز با وجود مذاکرات پرسپولیس، در قائمشهر ماندنی شد.
حفظ این بازیکنان به نساجی اجازه میدهد اسکلت جوان تیم خود را تقویت کند؛ در حالی که ارزش احتمالی آنها نیز در صورت درخشش در لیگ برتر افزایش خواهد یافت. در واقع نساجی بهجای فروش زودهنگام استعدادهایش، روی سود فنی و اقتصادی آینده سرمایهگذاری کرده است.
پیکان؛ بحران نیمکت و احتمال موج خروج بازیکنان
جدایی سعید دقیقی از پیکان یکی دیگر از اتفاقات مهم روزهای اخیر است. قرارداد این مربی پس از هفتهها اختلاف با مدیران باشگاه بهصورت توافقی فسخ شد و تا زمان انتخاب سرمربی جدید، تمرینات زیر نظر علی اللهکرم، مدیر آکادمی پیکان، برگزار میشود.
این اتفاق در فاصله کوتاهی تا آغاز مسابقات میتواند تمام برنامه نقلوانتقالاتی پیکان را تحت تأثیر قرار دهد. بخشی از بازیکنان با نظر دقیقی جذب یا حفظ شده بودند و سرمربی بعدی ممکن است دیدگاه متفاوتی درباره ترکیب تیم داشته باشد.
جدایی محسن آذرباد، کاپیتان فصل گذشته پیکان، نخستین نشانه از تغییرات احتمالی گستردهتر در فهرست خودروسازان است. ادامه بلاتکلیفی روی نیمکت میتواند سایر بازیکنان باتجربه را نیز به فکر جدایی بیندازد و تیمی را که برای شروع لیگ برنامهریزی کرده بود، وارد دوره تازهای از بازسازی کند.
بازاری که هنوز آماده انفجار است
پنجره تابستانی نقلوانتقالات فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تا چهارم شهریور ادامه دارد؛ بنابراین باشگاهها همچنان برای تکمیل فهرست خود فرصت دارند.
بااینحال، اتفاقات اخیر نشان داده است که هیچ مذاکرهای تا زمان امضا، صدور رضایتنامه و ثبت رسمی قرارداد قطعی نیست. استقلال بیش از خرید بازیکن به باز شدن پنجره نیاز دارد، پرسپولیس پس از هزینه سنگین برای محبی باید گزینههای جایگزین طاهری و ایری را پیدا کند، نساجی میخواهد از جایگاه فروشنده استعداد خارج شود و پیکان نیز پیش از هر خریدی باید تکلیف نیمکت خود را مشخص کند.
بازار نقلوانتقالات فوتبال ایران هنوز به روزهای پایانی نرسیده، اما پروندههای حقوقی، رقمهای سنگین و انتقالهای منتفیشده از حالا نشان میدهد تابستان امسال میتواند تا آخرین ساعت، خبرهای غیرمنتظرهای به همراه داشته باشد.