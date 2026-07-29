عصبانیت شدید گزینه خرید لیورپول
ستاره بارکولا در پاریس تیره و تار شد
بردلی بارکولا، وینگر فرانسوی پاریسنژرمن، از نیمکتنشینی در بازیهای حساس و قرار گرفتن در اولویت چهارم خط حمله سه نفره لوئیس انریکه خشمگین است.
به گزارش ایلنا، بارکولا به مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا اطلاع داده است که قرارداد خود را که در سال ۲۰۲۸ به پایان میرسد، تمدید نخواهد کرد. این وینگر ملیپوش فرانسوی در حالت کلی برای پیوستن به لیورپول به توافق رسیده است، اگرچه توافق بر سر شروط شخصی هنوز به صورت کامل حاصل نشده است.
گفته میشود بارکولا پس از یک دور مذاکره با آندونی ایرائولا و چند تن از مدیران ارشد لیورپول، برای حضور در آنفیلد متقاعد شده است. نشریه اکیپ تاکید دارد که این محصول آکادمی لیون کاملاً مصمم است که گام بعدی دوران حرفهایاش در مرسیساید رقم بخورد. مذاکرات میان دو باشگاه هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و اختلاف قابل توجهی میان ارزشگذاری پاریسنژرمن و پیشنهاد لیورپول برای این بازیکن به چشم میخورد.
این رسانه مطلع شده است که پاریسنژرمن در حال حاضر تمایلی به جدایی بارکولا ندارد. اگرچه بارکولا در حال حاضر مهاجم چهارم پاریسیها محسوب میشود، اما در فصل گذشته دقایق بیشتری نسبت به خویچا کواراتسخلیا، دزیره دوئه و عثمان دمبله به میدان رفته است. با این حال، خشم و ناراحتی بارکولا از غیبتش در ترکیب اصلی لوئیس انریکه برای بازیهای کلیدی و سرنوشتساز پاریسنژرمن — نظیر دو فینال اخیر لیگ قهرمانان اروپا — نشأت میگیرد.