پایان شایعات ستاره؛ وینیسوس در رئال مادرید ماندنی شد
با وجود علاقه جدی آرسنال، وینیسیوس جونیور تابستان امسال رئال مادرید را ترک نخواهد کرد و مدیران این باشگاه با اطمینان خاطر منتظر تمدید قرارداد ستاره برزیلی هستند.
به گزارش ایلنا، آینده وینیسیوس جونیور در روزهای اخیر به یکی از مهمترین سوژههای نقلوانتقالات فوتبال اروپا تبدیل شده است. امروز اسکای اسپورتس در گزارشی اختصاصی خبر داد که این ستاره برزیلی امسال تابستان قطعا رئال مادرید را ترک نخواهد کرد و مدیران رئال تصمیم قطعی و تغییر ناپذیرشان را گرفتهاند.
اسکای میگوید مدیران رئال هیچ برنامهای برای فروش وینیسیوس ندارند و اطمینان دارند که او در نهایت قرارداد جدیدی با این باشگاه امضا خواهد کرد.
این در حالی است که آرسنال شرایط این بازیکن را با دقت زیر نظر دارد. وینیسیوس تنها یک سال دیگر با رئال قرارداد دارد و همین باعث شده بود توپچیها احتمال جذب او را بررسی کنند. علاقه آرسنال در روزهای گذشته بیشتر و بیشتر شد و خیلی از هواداران توپچیها آنقدر مطمئن شده بودند که بیصبرانه منتظر شنیدن خبر رسمی شدن انتقال وینی به لندن بودند.
اسکای اسپورتس دوشنبه خبر داده بود که قرار است در طول این هفته مذاکرات تازهای بین مدیران رئال مادرید و نمایندگان وینیسیوس برگزار شود؛ مذاکراتی که هدف آن دستیابی به توافق بر سر یک قرارداد بلندمدت جدید در سانتیاگو برنابئو است.
از سوی دیگر، ژوزه مورینیو، سرمربی جدید رئال مادرید، اعتقاد ویژهای به تواناییهای وینیسیوس دارد و خواهان حفظ او به عنوان یکی از ستارههای اصلی پروژه کهکشانیهای جدید است.
سرنوشت وینیسیوس چه تأثیری بر بارکولا و دیومانده دارد؟
دارمش شث، خبرنگار اسکای اسپورتس، در تحلیل این پرونده گفت: "رئال مادرید در موقعیت حساسی قرار گرفته، چون وینیسیوس فقط یک سال دیگر قرارداد دارد. شش ماه دیگر او میتواند با هر باشگاهی خارج از اسپانیا پیشقرارداد امضا کند و تابستان آینده بدون پرداخت حتی یک سنت راهی تیم جدیدش شود."
او در ادامه گفت: "اگر ارزش این بازیکن را در نظر بگیریم، حدود ۱۳۷ میلیون پوند برآورد میشود. از دست دادن چنین سرمایهای به صورت رایگان ضربه بزرگی خواهد بود، اما مدیران رئال اطمینان دارند که او قراردادش را تمدید میکند."
به گفته این خبرنگار، انتقال احتمالی یان دیومانده هیچ ارتباطی با آینده وینیسیوس ندارد.
او در توضیح این ادعایش گفت: "فکر نمیکنم پرونده دیومانده ربطی به وینیسیوس داشته باشد. شاید رئال از آن برای افزایش فشار در مذاکرات تمدید قرارداد استفاده کرده باشد، اما از نظر فنی این دو موضوع جدا هستند. دیومانده توانایی بازی در هر دو سمت خط حمله را دارد. او میتواند در جناح راست بازی کند، وینیسیوس در پست محبوبش در سمت چپ بماند و کیلیان امباپه هم مهاجم مرکزی باشد."
دیومانده به رئال نزدیکتر از همیشه
شث درباره دیگر هدف نقلوانتقالاتی رئال گفت: "دیومانده همچنان همراه لایپزیش تمرین میکند، اما مذاکرات با رئال ادامه دارد. همکاران ما در اسکای آلمان میگویند شدت تمرینات او کمتر شده تا از هرگونه مصدومیت احتمالی جلوگیری شود. این نشان میدهد همه انتظار دارند انتقال بهزودی نهایی شود."
خبرنگار اسکای اسپورتس انگلیسی که به خبرهای اختصاصی همکارانش در اسکای آلمان ارجاع داده بود در ادامه گفت: "هنوز اختلافی بین دو باشگاه بر سر مبلغ انتقال وجود دارد، اما این فاصله آنقدر زیاد نیست که توافق را غیرممکن کند. در حال حاضر هم به نظر میرسد رئال تنها مشتری جدی این بازیکن باشد، چون پاریسنژرمن رسماً از این رقابت کنار کشیده است."
آرسنال وینیسیوس را فراموش نکرده است
با وجود این تحولات، آرسنال همچنان شرایط وینیسیوس را زیر نظر خواهد داشت.
خبرنگار اسکای گفت: "او هنوز قرارداد جدیدی امضا نکرده و فعلاً فقط یک سال دیگر با رئال قرارداد دارد. به همین دلیل آرسنال همچنان شرایط انجام این انتقال را بررسی میکند."
او سپس به سیاست نقلوانتقالاتی آندرهآ برتا، مدیر ورزشی آرسنال، اشاره کرد: "روش کار برتا کاملاً مشخص است. او هیچوقت فقط روی یک هدف تمرکز نمیکند. آرسنال معمولاً سه یا چهار پرونده را همزمان جلو میبرد و پس از پیشرفت مذاکرات، در نهایت تصمیم میگیرد کدام بازیکن را جذب کند."
به گفته این خبرنگار، یکی از گزینههای اصلی آرسنال بردلی بارکولا است: "بارکولا به پاریسنژرمن اطلاع داده که قصد تمدید قراردادش را ندارد. دلیل اصلی هم این است که در مهمترین بازیهای فصل گذشته نیمکتنشین بود و نمیخواهد دوباره چنین شرایطی را تجربه کند. پس احتمال انتقالش وجود دارد. لیورپول هم به او علاقهمند است و تصور میشود پاریسنژرمن در ابتدا برای فروشش حدود ۱۴۵ میلیون پوند درخواست کند."
همه چیز جنجال وینی فقط یک بازی برای تمدید قرارداد بود؟
لیال توماس، دیگر خبرنگار اسکای اسپورتس، معتقد است اتفاقات اخیر شباهت زیادی به یک پرونده کلاسیک تمدید قرارداد دارد.
او در گزارش خود نوشت: "گزارشهایی درباره اختلاف بر سر دستمزد، علاقه آرسنال و ادامه مذاکرات منتشر شده است؛ همه اینها ویژگیهای یک پرونده کلاسیک تمدید قرارداد است."
توماس در ادامه تأکید کرد تاکنون هیچ نشانه علنی و معتبری وجود نداشته که وینیسیوس بخواهد به دلایل فوتبالی یا شخصی رئال مادرید را ترک کند: "نه مصاحبهای انجام داده، نه اظهارنظری داشته و نه حتی در شبکههای اجتماعی نشانهای از تمایلش برای جدایی دیده شده است."
این خبرنگار همچنین یادآور شد که ژوزه مورینیو و مدیران رئال مادرید، بهویژه فلورنتینو پرز، خواهان ادامه حضور این ستاره برزیلی هستند.
به گفته او، رئیس باشگاه شخصاً در روند مذاکرات نقش دارد و بارها به صورت علنی تأکید کرده که میخواهد وینیسیوس سالهای زیادی در رئال بماند. رسانههای اسپانیایی هم مدتهاست گزارش میدهند که هم باشگاه و هم خود بازیکن ترجیح میدهند همکاریشان ادامه پیدا کند و رئال به هیچ وجه نمیخواهد قرارداد او به پایان برسد و تابستان آینده به عنوان بازیکن آزاد از دستش بدهد.
توماس در پایان نوشت: "وینیسیوس فقط یک وینگر چپ فوقالعاده نیست؛ او یک ابرستاره جهانی و یک کهکشانی واقعی است. او کاملاً با هویت رئال مادرید همخوانی دارد و نماد این باشگاه محسوب میشود. آیا میتوان همین را درباره آرسنال گفت؟ جذب چنین چهره خیلی بزرگی تاکنون بخشی از پروژه میکل آرتتا نبوده، هرچند تصور حضور او در ورزشگاه امارات میتواند بسیار هیجانانگیز باشد."