با اعلام تارتار؛ پرسپولیس در پی جذب 4 بازیکن دیگر

به گزارش ایلنا، تیم پرسپولیس بعد از دو فصل و چهار پنجره نقل و انتقالات ضعیف و انتقادبرانگیز، در این پنجره با حضور مهدی تارتار سرانجام نام چند بازیکن باتجربه را در فهرست مازاد خود قرار داد و پروژه تغییر نسل را آغاز کرد. پرسپولیس که در دو فصل گذشته حتی از کسب سهمیه هم ناکام مانده بود، در ادامه چهار خروجی دیگر هم داشت تا پرتغییرترین تیم نقل و انتقالات تابستانی لقب بگیرد. جالب اینکه از بین خریدهای یک فصل اخیر تیم پرسپولیس هم چند بازیکن در لیست خروجی قرار گرفتند تا شکست نقل و انتقالات فصل گذشته این تیم ثابت شود.

اما جالب اینکه حتی خرید 8 بازیکن هم باعث نشده تا لیست بزرگسالان پرسپولیس پر شود و به جای لیست بزرگسالان، فهرست امید و جوانان پرسپولیس پر شده است. در عین حال اسکواد سرخپوشان همچنان ناقص است و احساس نیاز در پستهای دفاع مرکزی، دفاع راست، دفاع چپ، هافبک بازیساز، مهاجم و البته دروازه‌بان ذخیره احساس می‌شود.

مهدی تارتار در خصوص اینکه نقل و انتقالات پرسپولیس به چه شکلی پیش می‌رود؟ گفت: لیستهای متفاوتی را به مدیران باشگاه ارائه دادیم و باشگاه هم شبانه‌روزی در تلاش هستند تا بتوانند بازیکنان را جذب کنند.

این پاسخ او نشان می‌دهد که احتمالا لیست یک این سرمربی بازیکنانی را در خود داشته که باشگاه نتوانست آنها را به خدمت بگیرد. رامین رضاییان، آریا یوسفی، دانیال اسماعیلی فر، مهدی ترابی، مهدی هاشم نژاد و شاید بتوان نام دانیال ایری و کسری طاهری را هم به این لیست اضافه کرد که البته در این مورد شاید نتوان چندان هم باشگاه را مقصر دانست چرا که به هر حال سایر تیمهای مدعی مانند تراکتور نیز حاضر نبودند بازیکنان خود را به پرسپولیس بدهند.

سرمربی سرخپوشان در پاسخ به این سوال که چه تعداد از خریدهای او باقی مانده؟ اظهار داشت: فکر میکنم حداقل 4 بازیکن دیگر نیاز داریم که برای شروع مسابقات آماده شویم.

تارتار از اعلام پستهای بازیکنان موردنظر خود اجتناب کرد و گفت: در مورد پست بازیکنان نمی‌شود چیزی گفت اما در پستهای مختلفی هستند.

باتوجه به این صحبتها به نظر می‌رسد چهار خرید بعدی پرسپولیس بعد از مهدی محبی در پست دروازه‌بان، دفاع وسط، دفاع چپ، و مهاجم نوک خواهند بود.

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