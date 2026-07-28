کسری طاهری پیراهن سرخ را پوشید اما نساجی نه پرسپولیس

به گزارش ایلنا، در شرایطی که در هفته‌های اخیر اخبار و شایعات فراوانی در مورد احتمال انتقال کسری طاهری به پرسپولیس وجود داشت، در نهایت این معامله به سرانجام نرسید و باشگاه نساجی موفق به جذب این ستاره جوان و آینده‌دار شد. کسری طاهری که در ابتدای هفته‌های ابتدایی فصل گذشته نمایش درخشانی داشته و خودش را به عنوان یک مهاجم آینده‌دار و گلزن مطرح کرده بود، در آن مقطع دچار یک بدشانسی شده و بعد از مواجهه با یک مصدومیت شدید، ادامه فصل را از دست داد. البته کسری طاهری در سال جدید فرصت و شرایط بازی کردن را پیدا کرده و حتی توسط کادر فنی تیم ملی به اردو دعوت شد. اما در نهایت این بازیکن فرصت حضور در جام جهانی را به دست نیاورده و از لیست نهایی بازیکنان تیم ملی ایران خط خورد.

اما در یکی دو ماه اخیر اخبار و شایعات همگی حاکی از آن بود که این مهاجم جوان با باشگاه پرسپولیس به توافق رسیده و فصل بعد در رختکن این تیم پرطرفدار حضور خواهد داشت. حتی خود کسری طاهری در جریان دریافت جایزه توپا از ورزش سه، در استودیو این رسانه حضور پیدا کرده و رسماً اعلام کرد که قرارداد خود را با باشگاه پرسپولیس امضا کرده است. اما در نهایت این باشگاه نساجی بود که زودتر از پرسپولیس با باشگاه روبین‌کازان به توافق رسیده و موفق به جذب او شده بود. کسری طاهری که در ۱۷ سالگی به تیم روبین‌کازان ملحث شده بود، شش بار برای این تیم روسی بازی کرده و البته موفق به گلزنی نشد.

اما در شرایطی که در روزهای اخیر باز هم شایعات حاکی از احتمال انتقال کسری طاهری به صورت قرضی به پرسپولیس بود، در نهایت طرفین بر سر مبلغ رضایت‌نامه به توافق نرسیدند و این اتفاق رخ نداد. بدین ترتیب این مهاجم جوان فصل بعد برای باشگاه نساجی به میدان خواهد رفت و رویای حضور او در پرسپولیس فعلاً به تعویق افتاده است.

کسری طاهری که در فصل گذشته در ترکیب پیکان حضور داشت، در هفت بازی ابتدایی، موفق به زدن چهار گل شده بود. بدین ترتیب در فصل جدید شاهد حضور کسری طاهری در ترکیب نساجی که به تازگی به لیگ برتر صعود کرده، خواهیم بود. البته احتمال دارد در سال‌های آینده در نهایت انتقال او به پرسپولیس رقم بخورد، اما حداقل در نیم‌فصل اول این اتفاق رخ نخواهد داد. به این ترتیب پرسپولیس در حال حاضر مهاجمانی همانند علی علیپور، ایگور سرگیف و پوریا شهرآبادی را در اختیار دارد و ممکن است آنها در روزهای آینده برای جذب یک مهاجم دیگر اقدام کنند. حتی در ۲۴ ساعت گذشته باشگاه نساجی اعلام کرد که تنها تا امشب پرسپولیس برای توافق در خصوص جذب کسری طاهری فرصت خواهد داد و حالا به نظر این اتفاق رخ نداده است.

انتهای پیام/