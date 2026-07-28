به گزارش ایلنا، نادر محمدی که تابستان امسال بعد از پارسا جعفری و پدرام قاضی‌پور، سومین بازیکن جداشده از جمع سبزپوشان اصفهانی بود، حالا به صورت رسمی مقصد جدید خودش را مشخص کرده است؛ فوتبال روسیه.

ظاهرا نادر محمدی را باید لژیونر جدید فوتبال ایران دانست. لژیونری که البته در 28 سالگی قرار است در لیگ دسته دو روسیه بازی کند. او به صورت رسمی به تیم اسپارتاک کوستروما پیوسته است. تیمی که فصل پیش رتبه هفتم جدول را به دست آورد.

محمدی که در فوتبال ایران علاونه بر ذوب آهن، برای تیم‌های پیکان، تراکتور و گل گهر سیرجان نیز به میدان رفته است.

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