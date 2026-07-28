پنجره نقل و انتقالات استقلال باز میشود
رئیس هیئتمدیره استقلال خوزستان از نزدیک شدن این باشگاه به باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی خبر داد و اعلام کرد با تسویه بخش عمده بدهیهای خارجی، تنها دو پرونده باقی مانده و باشگاه امیدوار است پیش از آغاز لیگ برتر این مشکل را برطرف کند.
به گزارش ایلنا، استقلال خوزستان در ماههای اخیر روند تسویه بدهیهای مربوط به بازیکنان و مربیان خارجی سابق خود را با جدیت دنبال کرده و حالا مدیران این باشگاه امیدوارند با بسته شدن آخرین پروندهها، پنجره نقلوانتقالاتی آبیپوشان پیش از شروع لیگ برتر باز شود.
شهرام هزاریان، رئیس هیئتمدیره و سخنگوی استقلال خوزستان، درباره آخرین وضعیت این باشگاه گفت: «همه از بسته بودن پنجره استقلال خوزستان اطلاع دارند و ما از چند ماه قبل برای حل این مشکل اقدامات لازم را آغاز کردهایم. بخشی از مطالبات بازیکنان و مربیان خارجی پرداخت شده و روند تسویه بدهیها ادامه دارد.»
وی درباره پرونده اعضای کادرفنی سابق استقلال خوزستان افزود: «مطالبات میودراگ بوژوویچ و دستیارانش به طور کامل پرداخت شده و این پرونده بسته شده است. مطالبات کاینا نونس نیز این هفته پرداخت شد. همچنین در پرونده تیوی بیفوما ۴۰ هزار دلار پرداخت کردهایم و بر اساس توافق، ۴۵ هزار دلار باقیمانده نیز طی روزهای آینده تسویه خواهد شد.»
هزاریان درباره پروندههای باقیمانده اظهار داشت: «در حال حاضر تنها پرونده ساویو و دیمیتریس باقی مانده است. مذاکرات با این دو بازیکن ادامه دارد تا درباره مبلغ و نحوه پرداخت به توافق برسیم. خوشبختانه آقای محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی، در این مدت حمایت خوبی از باشگاه داشتهاند.»
رئیس هیئتمدیره استقلال خوزستان درباره شرایط آمادهسازی تیم گفت: «حدود یک ماه است که تیم در کمپ بانک ملی تهران اردو زده و تمرینات منظمی را پشت سر گذاشته است. امیر خلیفهاصل و کادر فنی شرایط خوبی برای آمادهسازی تیم فراهم کردهاند.»
وی با اشاره به سیاست استفاده از بازیکنان جوان خاطرنشان کرد: «یکی از نقاط قوت کادر فنی، اعتماد به بازیکنان آکادمی و تیمهای پایه است. استعدادهای جوانی در تمرینات حضور دارند که عملکرد امیدوارکنندهای از خود نشان دادهاند.»
هزاریان درباره برنامههای نقلوانتقالاتی باشگاه نیز گفت: «پس از باز شدن پنجره، قصد داریم چهار تا پنج بازیکن بزرگسال به خدمت بگیریم. با حفظ شاکله اصلی تیم و شناختی که کادر فنی از بازیکنان دارد، امیدواریم فصل موفقی را پشت سر بگذاریم.»
وی در ادامه با اشاره به درآمد باشگاه از محل فروش بازیکنان جوان اظهار کرد: «از انتقال سه بازیکن حدود ۷۵ میلیارد تومان درآمد کسب کردیم. بازیکنانی مانند احمدی، جلالیوند و ابوالفضل کوهی پس از پیشرفت در استقلال خوزستان راهی تیمهای دیگر شدند.»
سخنگوی استقلال خوزستان تأکید کرد: «در حال حاضر تنها دغدغه ما باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی است و در سایر بخشها مشکل خاصی وجود ندارد. امیدواریم با ادامه حمایتهای بانک ملی، این موضوع نیز هرچه زودتر حل شود.»
هزاریان درباره پرونده تیوی بیفوما نیز توضیح داد: «باشگاه به پرداخت مطالبات این بازیکن محکوم شده است. البته مدیران قبلی اعتقاد داشتند قرارداد سال دوم او ثبت نشده بود و همین موضوع اختلافات حقوقی ایجاد کرد. پس از تسویه مطالبات، پیگیری حقوقی پرونده را برای دفاع از حقوق باشگاه ادامه خواهیم داد.»
وی در پایان گفت: «بخش عمده مشکلات مالی استقلال خوزستان به قراردادهای دلاری بازیکنان خارجی مربوط میشود. اگر این بدهیها وجود نداشت، شرایط باشگاه بسیار بهتر بود. فصل گذشته با بودجهای حدود ۱۶۰ میلیارد تومان یکی از کمهزینهترین تیمهای لیگ بودیم و امسال نیز افزایش قابل توجهی در بودجه نخواهیم داشت. هدف ما این است که حداکثر تا دو هفته آینده و پیش از آغاز لیگ، پنجره نقلوانتقالاتی باشگاه باز شود.»