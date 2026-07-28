محمدی: ارقام نقلوانتقالات فوتبال ایران برای ذوبآهن جایی ندارد
مدیرعامل باشگاه ذوبآهن با اشاره به شرایط این تیم برای فصل جدید لیگ برتر، تأکید کرد سبزپوشان بدون ریختوپاش وارد نقلوانتقالات شدهاند و هزینههای نجومی بازار فوتبال در سیاستهای این باشگاه جایی ندارد.
به گزارش ایلنا، جواد محمدی، مدیرعامل باشگاه ذوبآهن، پس از پایان مراسم قرعهکشی لیگ برتر درباره شرایط این تیم برای فصل جدید گفت: «خوشبختانه قرعهکشی انجام شد و برنامه مسابقات لیگ بیستوششم مشخص شد. برای ذوبآهن نیز برنامهریزیهای لازم صورت گرفته و تیم در مسیر تکمیل شدن قرار دارد. طی روزهای آینده، فهرست بازیکنان با نظر کادر فنی کامل میشود و امیدواریم فصل جدید را با قدرت آغاز کنیم.»
وی درباره عملکرد ذوبآهن در فصل گذشته اظهار کرد: «فراز و نشیب بخشی از فوتبال است و همه تیمها آن را تجربه میکنند. آقای ویسی با جدیت روند آمادهسازی تیم را دنبال میکند. او یکی از مربیان باتجربه فوتبال ایران است که سابقه قهرمانی در لیگ برتر و حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دارد. امیدواریم با تکیه بر توان فنی کادر و بازیکنان، فصل موفقی را پشت سر بگذاریم.»
مدیرعامل ذوبآهن در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط اقتصادی پس از جنگ باعث تغییر سیاستهای مالی باشگاه شده است، گفت: «هیچوقت در ذوبآهن ریختوپاش وجود نداشته که حالا بخواهیم سیاست انقباضی اجرا کنیم. تمام هزینههای باشگاه بر اساس مصوبات و چارچوبهای مالی مشخص انجام میشود.»
محمدی درباره روند فعالیت این باشگاه در نقلوانتقالات نیز توضیح داد: «در بازار نقلوانتقالات فعال هستیم. تعدادی از بازیکنان موردنظر جذب شدهاند و مذاکرات برای تکمیل سایر پستهای مورد نیاز نیز ادامه دارد تا پس از نهایی شدن، از آنها رونمایی کنیم.»
او درباره مبالغ مطرحشده در نقلوانتقالات فوتبال ایران گفت: «ارقام مختلفی شنیدهام، هرچند از صحت همه آنها اطلاع ندارم. در مجموع، مبالغی که برای رضایتنامه و جذب بازیکنان مطرح میشود بسیار بالا است و چنین اعدادی در باشگاه ذوبآهن جایی ندارد.»
محمدی در پایان افزود: «تصمیم گرفتهایم بر اساس اصول حرفهای و منابع مالی موجود حرکت کنیم. هر باشگاه باید متناسب با توان اقتصادی خود هزینه کند. وقتی انضباط مالی رعایت شود، دیگر بحث سقف و کف قراردادها مطرح نخواهد بود و صورتهای مالی میتواند ملاک ارزیابی قرار بگیرد.»