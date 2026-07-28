به گزارش ایلنا، جواد محمدی، مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن، پس از پایان مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر درباره شرایط این تیم برای فصل جدید گفت: «خوشبختانه قرعه‌کشی انجام شد و برنامه مسابقات لیگ بیست‌وششم مشخص شد. برای ذوب‌آهن نیز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و تیم در مسیر تکمیل شدن قرار دارد. طی روزهای آینده، فهرست بازیکنان با نظر کادر فنی کامل می‌شود و امیدواریم فصل جدید را با قدرت آغاز کنیم.»

وی درباره عملکرد ذوب‌آهن در فصل گذشته اظهار کرد: «فراز و نشیب بخشی از فوتبال است و همه تیم‌ها آن را تجربه می‌کنند. آقای ویسی با جدیت روند آماده‌سازی تیم را دنبال می‌کند. او یکی از مربیان باتجربه فوتبال ایران است که سابقه قهرمانی در لیگ برتر و حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دارد. امیدواریم با تکیه بر توان فنی کادر و بازیکنان، فصل موفقی را پشت سر بگذاریم.»

مدیرعامل ذوب‌آهن در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط اقتصادی پس از جنگ باعث تغییر سیاست‌های مالی باشگاه شده است، گفت: «هیچ‌وقت در ذوب‌آهن ریخت‌وپاش وجود نداشته که حالا بخواهیم سیاست انقباضی اجرا کنیم. تمام هزینه‌های باشگاه بر اساس مصوبات و چارچوب‌های مالی مشخص انجام می‌شود.»

محمدی درباره روند فعالیت این باشگاه در نقل‌وانتقالات نیز توضیح داد: «در بازار نقل‌وانتقالات فعال هستیم. تعدادی از بازیکنان موردنظر جذب شده‌اند و مذاکرات برای تکمیل سایر پست‌های مورد نیاز نیز ادامه دارد تا پس از نهایی شدن، از آنها رونمایی کنیم.»

او درباره مبالغ مطرح‌شده در نقل‌وانتقالات فوتبال ایران گفت: «ارقام مختلفی شنیده‌ام، هرچند از صحت همه آنها اطلاع ندارم. در مجموع، مبالغی که برای رضایت‌نامه و جذب بازیکنان مطرح می‌شود بسیار بالا است و چنین اعدادی در باشگاه ذوب‌آهن جایی ندارد.»

محمدی در پایان افزود: «تصمیم گرفته‌ایم بر اساس اصول حرفه‌ای و منابع مالی موجود حرکت کنیم. هر باشگاه باید متناسب با توان اقتصادی خود هزینه کند. وقتی انضباط مالی رعایت شود، دیگر بحث سقف و کف قراردادها مطرح نخواهد بود و صورت‌های مالی می‌تواند ملاک ارزیابی قرار بگیرد.»

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