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روشنک: تصمیم درباره جام استقلال با هیئت‌رئیسه فدراسیون است

روشنک: تصمیم درباره جام استقلال با هیئت‌رئیسه فدراسیون است
کد خبر : 1819784
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رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در واکنش به درخواست دوباره استقلال برای دریافت جام قهرمانی فصل گذشته، اعلام کرد تصمیم‌گیری در این خصوص در اختیار هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال است.

به گزارش ایلنا،  در حالی که باشگاه استقلال همچنان پیگیر دریافت جام قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر است، سازمان لیگ نیز برای نخستین بار به صورت رسمی درباره این مطالبه موضع‌گیری کرد.

پس از آنکه بیژن طاهری، سرپرست استقلال، در حاشیه مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر بار دیگر خواستار اهدای کاپ قهرمانی به آبی‌پوشان شد، امیرحسین روشنک، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ، در جمع خبرنگاران به این موضوع واکنش نشان داد.

روشنک درباره تعیین تکلیف جام فصل گذشته گفت: «تصمیم‌گیری درباره این موضوع در حیطه اختیارات من نیست و هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال باید در این خصوص نظر نهایی را اعلام کند.»

وی در ادامه با اشاره به تجربه لیگ‌های اروپایی در دوران شیوع کرونا افزود: «تا جایی که به خاطر دارم، در برخی کشورهای اروپایی که اختلاف امتیاز تیم‌های صدر جدول کم بود و مسابقات متوقف شد، قهرمانی به هیچ تیمی تعلق نگرفت.»

با این اظهارات، به نظر می‌رسد تعیین تکلیف پرونده قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر و درخواست باشگاه استقلال برای دریافت جام، به تصمیم نهایی هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال موکول شده و باید دید مدیران ارشد فوتبال ایران چه رأیی در این خصوص صادر خواهند کرد.

 
 
 
 

 

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