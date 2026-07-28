خلیفه: حتی از من برنامه هم نخواستند

به گزارش ایلنا، در حالی که صنعت نفت آبادان پس از صعود به لیگ برتر هنوز سرمربی فصل جدید خود را معرفی نکرده و فعالیت نقل‌وانتقالاتی این باشگاه نیز آغاز نشده است، غلامرضا خلیفه نسبت به نحوه برخورد مدیران باشگاه با خود انتقاد کرد.

خلیفه که در هفته‌های پایانی فصل جایگزین سیروس پورموسوی شد و توانست صنعت نفت را به لیگ برتر برساند، در ابتدای صحبت‌هایش اظهار کرد: «بار دیگر صعود صنعت نفت به لیگ برتر را به مدیریت باشگاه، مردم آبادان و هواداران این تیم تبریک می‌گویم. مسیری که پشت سر گذاشتیم، یکی از سخت‌ترین فصل‌های سال‌های اخیر صنعت نفت بود؛ به‌ویژه چهار هفته پایانی که در نهایت به دیدار پلی‌آف مقابل مس رفسنجان ختم شد. نباید فراموش کرد که این موفقیت با هدایت یک سرمربی بومی به دست آمد.»

وی درباره وضعیت قرارداد خود گفت: «قراردادم با صنعت نفت برای چهار مسابقه و دیدار پلی‌آف بود و اکنون به پایان رسیده است. پس از اتمام قرارداد، هیچ مذاکره‌ای از سوی باشگاه با من انجام نشده و مطالبی که در برخی رسانه‌ها درباره ادامه همکاری مطرح شده، صحت ندارد.»

سرمربی صعودکننده صنعت نفت در پایان با انتقاد از نحوه برخورد مدیران باشگاه اظهار داشت: «انتظار داشتم حداقل به احترام مسیری که طی شد، با من مذاکره می‌کردند و برنامه می‌خواستند. با توجه به اینکه مسئولیت آکادمی باشگاه را نیز بر عهده دارم، تصمیم‌گیری نهایی با باشگاه است، اما در فضای حرفه‌ای طبیعی بود که از مربی‌ای که تیم را به لیگ برتر رسانده، برای فصل آینده برنامه بخواهند.»

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