به گزارش ایلنا، بهنام ابوالقاسم‌پور درباره سیاست استقلال خوزستان در نقل‌وانتقالات اظهار کرد: «در ماه‌های اخیر با فروش چند بازیکن جوان، توانستیم بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت بدهی‌های گذشته را تأمین کنیم. سیاست باشگاه این است که بازیکنان مستعد را با هزینه مناسب جذب کنیم، آنها را پرورش دهیم و از محل انتقالشان درآمدزایی داشته باشیم، هرچند گاهی دخالت برخی واسطه‌ها روند مذاکرات را با مشکل مواجه می‌کند.»

وی درباره انتقال بازیکنان به سپاهان گفت: «با آقای منوچهر نیکفر، مدیرعامل سپاهان، مذاکرات بسیار شفاف و مستقیمی داشتیم. همه چیز با یک تماس تلفنی و امضای قرارداد به بهترین شکل انجام شد. زمانی که مدیران باشگاه‌ها بدون واسطه با یکدیگر صحبت می‌کنند، روند کار بسیار راحت‌تر پیش می‌رود.»

مدیرعامل استقلال خوزستان ادامه داد: «در یکی دیگر از نقل‌وانتقالات، فردی که خودش را ایجنت معرفی می‌کرد اما از نظر من دلال بود، وارد ماجرا شد و باعث شد بازیکنی را که امکان فروشش با رقمی بیش از ۳۰ میلیارد تومان وجود داشت، حدود ۱۰ میلیارد تومان ارزان‌تر واگذار کنیم. ترجیح می‌دهم نام آن بازیکن را مطرح نکنم، اما چنین اتفاقاتی به باشگاه آسیب می‌زند.»

ابوالقاسم‌پور درباره درآمد حاصل از فروش بازیکنان جوان گفت: «برای برخی از این بازیکنان حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کرده بودیم، اما در ادامه آنها را با مبالغی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان منتقل کردیم.»

وی همچنین از حمایت مدیران بانک ملی قدردانی کرد و گفت: «از آقای نجارزاده، مدیرعامل سابق بانک ملی، تشکر می‌کنم که در مقطع حساسی به باشگاه کمک کردند. اکنون نیز آقای محسن سیفی حمایت قابل توجهی از استقلال خوزستان داشته‌اند و هر زمان مشکلات را با ایشان مطرح کردیم، برای حل آنها پیگیری لازم را انجام دادند.»

ابوالقاسم‌پور درباره آخرین وضعیت پرونده‌های بین‌المللی باشگاه اظهار داشت: «استقلال خوزستان هفت پرونده خارجی داشت که بخش عمده آنها تسویه شده و اکنون تنها دو پرونده باقی مانده است. مبالغ این بدهی‌ها سنگین بود، اما با درآمد حاصل از فروش بازیکنان و حمایت‌هایی که صورت گرفت، توانستیم بیشتر آنها را پرداخت کنیم.»

وی افزود: «امیدواریم دو پرونده باقی‌مانده نیز به‌زودی بسته شود تا پس از آن به سراغ بدهی‌های داخلی برویم. تمام تلاش ما این است که محدودیت نقل‌وانتقالاتی باشگاه برطرف شود و بتوانیم قرارداد بازیکنان جدید را ثبت کنیم.»

مدیرعامل استقلال خوزستان در ادامه از عملکرد برخی واسطه‌ها انتقاد کرد و گفت: «مشکل اینجاست که بعضی از این افراد ابتدا از بازیکن حق‌الزحمه می‌گیرند و سپس از مدیرعامل باشگاه هم درخواست پول می‌کنند. چندی پیش یکی از آنها با من تماس گرفت و پس از پاسخ قاطعی که شنید، دیگر خبری از او نشد. یک نفر از من درخواست پنج میلیارد تومان داشت؛ مگر ما دزدی کرده‌ایم که پنج میلیارد تومان به تو بدهیم؟»

او ادامه داد: «سال‌ها در فوتبال بازی کرده و مدیریت داشته‌ام. وضعیت زندگی، خانه و خودروی من کاملاً مشخص است و از بررسی آنها هیچ نگرانی ندارم. بهتر است وضعیت مالی و سبک زندگی افرادی که چنین درخواست‌هایی مطرح می‌کنند نیز مورد بررسی قرار بگیرد.»

ابوالقاسم‌پور با اشاره به یکی از تجربه‌های گذشته خود در مدیریت فوتبال گفت: «زمانی که در سایپا فعالیت می‌کردم، یک ایجنت ۱۶ بازیکن را به تیم آورد و در نهایت شرایطی ایجاد شد که سرمربی تیم برکنار شد. همان فرد قصد داشت علیه من صحبت کند، اما پیش از او واقعیت‌ها را بیان کردم. امروز هم می‌دانم به کدام باشگاه نزدیک است. حالا که دستگاه‌های نظارتی فعالیت این افراد را محدود کرده‌اند، آنها در استان‌های مختلف نیروهای خود را فعال کرده و به مدیران باشگاه‌ها فشار وارد می‌کنند.»

وی در پایان گفت: «از مردم خوزستان، استاندار، مسئولان استان، بانک ملی و همه کسانی که در این مدت از باشگاه حمایت کردند تشکر می‌کنم. همچنین از آقای حمید بنی‌تمیم بابت همراهی‌هایشان قدردانی دارم و امیدوارم با برطرف شدن مشکلات مالی و باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات، تیمی شایسته برای فصل جدید آماده کنیم.»

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