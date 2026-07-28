رجائیان: خلیفه و گودرزی را قطعی به استقلال فروختیم

وی درباره نحوه انتقال این دو بازیکن افزود: «خلیفه و گودرزی به صورت دائمی به استقلال واگذار شدند و انتقال آنها قرضی نیست، اما در تفاهم‌نامه میان دو باشگاه بندی ویژه در نظر گرفته شده است.»

رجائیان درباره این بند توضیح داد: «رقم توافق‌شده کمتر از اعدادی است که در رسانه‌ها مطرح می‌شود. با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات استقلال، توافق کردیم اگر این پنجره باز نشود، این دو بازیکن تا زمان رفع محدودیت برای آلومینیوم بازی کنند.»

به گفته مدیرعامل پیشین آلومینیوم، مالکیت ورزشی محمد خلیفه و بهرام گودرزی به استقلال منتقل شده، اما در صورت ادامه بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات آبی‌ها، این دو بازیکن تا زمان امکان ثبت قرارداد، به طور موقت در ترکیب آلومینیوم به میدان خواهند رفت.

رجائیان در ادامه درباره افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقالات فوتبال ایران اظهار کرد: «هر سال قبل از شروع نقل‌وانتقالات درباره کنترل هزینه‌ها صحبت می‌شود، اما در عمل ارقام قراردادها نسبت به فصل قبل بیشتر می‌شود.»

وی در پایان با تأکید بر نقش نظارتی مالکان و اعضای هیئت‌مدیره باشگاه‌ها گفت: «اگر نظارت دقیق‌تری بر عملکرد مدیران و مسائل مالی وجود داشته باشد، پرداخت ارقام غیرمتعارف به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود و شفافیت بیشتری در نقل‌وانتقالات ایجاد می‌شود.»