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رجائیان: خلیفه و گودرزی را قطعی به استقلال فروختیم

رجائیان: خلیفه و گودرزی را قطعی به استقلال فروختیم
کد خبر : 1819779
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مدیرعامل پیشین آلومینیوم اراک اعلام کرد محمد خلیفه و بهرام گودرزی به صورت دائمی راهی استقلال شده‌اند، اما در قرارداد دو باشگاه بندی وجود دارد که در صورت باز نشدن پنجره نقل‌وانتقالات آبی‌ها، این دو بازیکن موقتاً برای آلومینیوم به میدان خواهند رفت.

به گزارش ایلنا،  محمد رجائیان، مدیرعامل پیشین آلومینیوم اراک، درباره انتقال محمد خلیفه و بهرام گودرزی به استقلال گفت: «به دلیل مشکلات مالی و بدهی‌های باشگاه، ناچار شدیم چند بازیکن را در فهرست فروش قرار دهیم و هیئت‌مدیره نیز با انتقال این دو بازیکن موافقت کرد. بخشی از بدهی‌های باشگاه هم از محل درآمد این نقل‌وانتقالات پرداخت شد.»

وی درباره نحوه انتقال این دو بازیکن افزود: «خلیفه و گودرزی به صورت دائمی به استقلال واگذار شدند و انتقال آنها قرضی نیست، اما در تفاهم‌نامه میان دو باشگاه بندی ویژه در نظر گرفته شده است.»

رجائیان درباره این بند توضیح داد: «رقم توافق‌شده کمتر از اعدادی است که در رسانه‌ها مطرح می‌شود. با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات استقلال، توافق کردیم اگر این پنجره باز نشود، این دو بازیکن تا زمان رفع محدودیت برای آلومینیوم بازی کنند.»

به گفته مدیرعامل پیشین آلومینیوم، مالکیت ورزشی محمد خلیفه و بهرام گودرزی به استقلال منتقل شده، اما در صورت ادامه بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات آبی‌ها، این دو بازیکن تا زمان امکان ثبت قرارداد، به طور موقت در ترکیب آلومینیوم به میدان خواهند رفت.

رجائیان در ادامه درباره افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقالات فوتبال ایران اظهار کرد: «هر سال قبل از شروع نقل‌وانتقالات درباره کنترل هزینه‌ها صحبت می‌شود، اما در عمل ارقام قراردادها نسبت به فصل قبل بیشتر می‌شود.»

وی در پایان با تأکید بر نقش نظارتی مالکان و اعضای هیئت‌مدیره باشگاه‌ها گفت: «اگر نظارت دقیق‌تری بر عملکرد مدیران و مسائل مالی وجود داشته باشد، پرداخت ارقام غیرمتعارف به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود و شفافیت بیشتری در نقل‌وانتقالات ایجاد می‌شود.»

 
 
 
 

 

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