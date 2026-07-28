مراسم اختتامیه اولین دوره مسابقات برترینهای گلف بانوان
مراسم اختتامیه این دوره از رقابتها با حضور حمید عزیزی رئیس، مهرداد جمشیدی دبیرکل فدراسیون، لاله عبادی مدیر گروه بخش استانی معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان، ملیحه نجفی کارشناس نظارت و ارزیابی بانوان وزارت ورزش، نگار صیادی مسئول کمیته فنی مسابقات، حسن کریمیان سرمربی تیم ملی و اعضای کمیته فنی برگزار شد.
اسامی نفرات اول تا سوم به شرح زیر است:
1.نازنین شهرکی مجموع 321 ضربه
2.هلیا چترنور مجموع 329 ضربه
3.آلاله آرتین مجموع 338 ضربه
کد خبر : ۱۸۱۹۷۷۷