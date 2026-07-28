کریمی: تاجرنیا به جای حاشیه، مشکلات استقلال را حل کند
مدیرعامل تراکتور با تأکید بر اینکه پرونده تعیین قهرمان فصل گذشته بسته شده است، از علی تاجرنیا خواست به جای پرداختن به حواشی، تمرکز خود را روی حل مشکلات باشگاه استقلال بگذارد.
به گزارش ایلنا، حجت کریمی در حاشیه مراسم قرعهکشی بیستوششمین دوره لیگ برتر درباره برنامه تراکتور در فصل جدید اظهار کرد: «همه تیمها باید مقابل یکدیگر قرار بگیرند و دیگر بحث سخت یا آسان بودن قرعه مطرح نیست. نخستین بازی ما برابر پیکان است و امیدوارم با توکل به خدا فصل را با نتایج خوبی آغاز کنیم و مانند سال گذشته به قهرمانی برسیم.»
وی درباره اهداف تراکتور در فصل پیش رو گفت: «هدف ما کسب هر سه جام است و امیدواریم با موفقیت در همه رقابتها، هواداران تراکتور را خوشحال کنیم.»
مدیرعامل تراکتور در واکنش به اظهارات اخیر علی تاجرنیا درباره تعیین قهرمان لیگ عنوان کرد: «قبلاً در این باره توضیح دادهام و نیازی به تکرار نیست. متأسفانه ایشان اطلاعات دقیقی از روند تصمیمگیری ندارند. این موضوع ارتباطی به هیئترئیسه فدراسیون نداشته و در سازمان لیگ تعیین تکلیف شده است.»
کریمی ادامه داد: «بهتر است آقای تاجرنیا وقت خود را صرف باشگاه بزرگ استقلال و حل مشکلات این تیم کنند. این پرونده چهار ماه پیش بسته شده و ایشان هم در جلسه سازمان لیگ حضور داشتند. اگر اعتراضی وجود داشت، همان زمان باید مطرح میشد.»
وی افزود: «نمیدانم چرا اکنون درباره صورتجلسهای صحبت میکنند که خودشان آن را امضا کردهاند. من هیچوقت وارد مسائل استقلال نشدهام، اما بهتر است ایشان نیز تمرکز خود را روی باشگاه استقلال بگذارند.»
مدیرعامل تراکتور با انتقاد از تکرار این اظهارات گفت: «فکر نمیکنم در بین مدیران باشگاهها کسی به اندازه آقای تاجرنیا به دنبال حاشیه باشد. امیدوارم به جای این مسائل، مشکلات استقلال را برطرف کنند.»
کریمی درباره وضعیت نقلوانتقالات تراکتور نیز اظهار کرد: «نقلوانتقالات خوبی داشتهایم و طبق برنامه پیش میرویم. احتمالاً یک یا دو بازیکن دیگر هم به تیم اضافه خواهند شد.»
وی در پایان با اشاره به حضور تراکتور در لیگ نخبگان آسیا گفت: «ما نماینده فوتبال ایران در این رقابتها هستیم و باید در حد یک تیم ملی از اعتبار فوتبال کشور دفاع کنیم. امیدوارم در آسیا هم نتایج شایستهای کسب کنیم.»