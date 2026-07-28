طاهری: جام را بدهید، بعد درباره نقلوانتقالات حرف بزنید
سرپرست استقلال با تأکید بر اینکه مطالبه اصلی باشگاه دریافت جام فصل گذشته است، گفت: موضوع بسته بودن پنجره نقلوانتقالات نباید اهمیت بیشتری از حق هواداران استقلال پیدا کند.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری در حاشیه مراسم قرعهکشی بیستوششمین دوره لیگ برتر درباره برنامه مسابقات استقلال اظهار کرد: «خودمان دوست داشتیم بازیهای سختمان در هفتههای ابتدایی برگزار شود.»
وی درباره تقابل استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر گفت: «این اتفاق خوبی است و به نظرم برگزاری دربی در هفتههای ابتدایی بهتر از هفتههای پایانی فصل است.»
سرپرست استقلال در واکنش به پرسشهایی درباره بسته بودن پنجره نقلوانتقالات این باشگاه اظهار داشت: «پنجره نقلوانتقالات به اندازه جام قهرمانی فصل گذشته اهمیت ندارد. همه درباره پنجره صحبت میکنند، اما کسی نمیپرسد آیا جام را به استقلال میدهند یا نه.»
طاهری با درخواست از رسانهها برای پیگیری این موضوع افزود: «این جام حق هواداران استقلال است و باید آن را بگیریم.»
وی درباره ادامه همکاری تاجرنیا با باشگاه نیز گفت: «آقای تاجرنیا خودشان تشخیص میدهند که چه کسی بماند.»
سرپرست استقلال درباره اقدامات باشگاه برای دریافت جام قهرمانی تصریح کرد: «از همان روزی که تیم ما سهمیه حضور در مسابقات آسیایی و لیگ نخبگان را به دست آورد، درخواست خود را برای دریافت جام ارائه کردیم.»
طاهری در پایان گفت: «از سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال درخواست کردهام این جام را به هواداران استقلال بدهند.»