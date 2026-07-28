آغاز فصل جدید لیگ برتر با جدال چادرملو و سپاهان
با برگزاری مراسم قرعهکشی لیگ برتر، برنامه هفته نخست مشخص شد و چادرملو اردکان و سپاهان اصفهان در دیدار افتتاحیه فصل بیستوششم به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
به گزارش ایلنا، با پایان مراسم قرعهکشی بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، برنامه مسابقات فصل جدید مشخص شد و چادرملو اردکان و سپاهان اصفهان به عنوان برگزارکنندگان نخستین دیدار لیگ معرفی شدند. این مسابقه روز جمعه ۲۳ مرداد برگزار خواهد شد و آغاز رسمی رقابتهای فصل جدید را رقم میزند.
یکی از نکات قابل توجه این دیدار، حفظ ثبات روی نیمکت دو تیم است. سعید اخباری همچنان هدایت چادرملو را بر عهده دارد و محرم نویدکیا نیز فصل جدید را روی نیمکت سپاهان آغاز خواهد کرد. با این حال، هر دو تیم در فهرست بازیکنان خود تغییراتی را تجربه کردهاند و با ترکیبی متفاوت نسبت به فصل گذشته وارد رقابتها میشوند.
فصل بیستوششم لیگ برتر در شرایطی آغاز میشود که پس از افزایش تعداد تیمها به ۱۸، مسابقات در ۳۴ هفته برگزار خواهد شد؛ موضوعی که علاوه بر فشردهتر شدن تقویم مسابقات، رقابت میان تیمها را نیز حساستر از گذشته خواهد کرد.