رسمی؛ محمدمهدی محبی به پرسپولیس پیوست

محبی که سابقه حضور در تیم‌های سپاهان، مس رفسنجان، پیکان و اتحاد کلبا را در کارنامه دارد، با نظر کادر فنی و مدیران باشگاه به پرسپولیس پیوسته و قرار است در برنامه‌های تاکتیکی این تیم نقش‌آفرینی کند.

این وینگر ۱۸۶ سانتی‌متری که توانایی بازی در سمت راست خط حمله را دارد، یکی از گزینه‌های تقویت فاز هجومی پرسپولیس برای فصل جدید محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام باشگاه، محبی به‌زودی به اردوی سرخ‌پوشان در ترکیه اضافه خواهد شد تا تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی آغاز کرده و برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو آماده شود.