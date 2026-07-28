ماجدی: لیگ برتر باکیفیت، تیم ملی را برای جام ملتهای آسیا آمادهتر میکند
رئیس هیئت فوتبال تهران با تأکید بر اهمیت برگزاری هرچه باکیفیتتر لیگ برتر، ابراز امیدواری کرد رقابتهای فصل جدید با نظم بیشتر برگزار شود و زمینه آمادهسازی بهتر بازیکنان برای تیم ملی را فراهم کند.
به گزارش ایلنا، میرشاد ماجدی در حاشیه مراسم قرعهکشی بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران درباره اهمیت برگزاری منظم مسابقات اظهار کرد: «هدف ما این است که فصل جدید با کیفیتی بالاتر نسبت به دوره گذشته برگزار شود.»
وی با اشاره به تأثیر لیگ برتر بر عملکرد تیم ملی افزود: «هرچه کیفیت مسابقات داخلی بالاتر باشد، بازیکنان آمادهتری در اختیار کادر فنی تیم ملی قرار میگیرند و این موضوع با توجه به نزدیک بودن جام ملتهای آسیا اهمیت زیادی دارد.»
رئیس هیئت فوتبال تهران درباره قرعهکشی فصل جدید گفت: «امیدوارم قرعهکشی به جذابتر شدن رقابتها کمک کند. حضور تیمهای تازهصعودکرده نیز میتواند سطح رقابت در لیگ برتر را افزایش دهد.»
ماجدی در خصوص برخی تصمیمات مربوط به مسابقات نیز عنوان کرد: «تصمیمگیری درباره این مسائل بر عهده هیئترئیسه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال است.»
وی در پایان درباره تغییر فرمت مسابقات ردههای پایه گفت: «با اجرای ساختار جدید، تعداد هفتههای مسابقات کاهش پیدا کرده تا ضمن کوتاهتر شدن زمان برگزاری رقابتها، حواشی و ابهامات نیز به حداقل برسد.»