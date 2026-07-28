سفر تابستانی بارسا به آفریقا/ماتادورها در راه مراکش
باشگاه بارسلونا در حال بررسی شرایط و امکانسنجی برگزاری یک دیدار دوستانه پیشفصل در کشور مراکش است.
به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا همچنان در حال تنظیم برنامههای پیشفصل هانسی فلیک است. پس از یک بازی تمرینی نویدبخش در آغاز تابستان در برابر تیم یوروپا، اعضای تیم امروز راهی انگلیس شدند تا اردوی تدارکاتی خود را در مجموعه سنت جورجز پارک آغاز کنند.
سرمربی آلمانی کاتالانها از این اردو برای ارتقای آمادگی بدنی و درک تاکتیکی بازیکنان در این دوره حساس پیش از شروع فصل جدید بهره خواهد برد.
مراکش به عنوان گزینه احتمالی جدید مطرح شد
خارج از زمین تمرین، بارسلونا همچنان در حال نهایی کردن جدول برنامههای پیشفصل خود است.
طبق گزارش اشرف بن عیاد، خبرنگار حوزه نقلوانتقالات، بلوگرانا در حال بررسی امکان برگزاری یک بازی دوستانه دیگر در کشور مراکش پیش از آغاز رقابتهای لالیگا است.
این مسابقه پیشنهادی هم از نظر ورزشی و هم از حیث تجاری اهمیت بالایی خواهد داشت. بارسلونا هواداران بسیار زیادی در سراسر شمال آفریقا دارد و برگزاری بازی در مراکش، علاوه بر تقویت جایگاه بینالمللی باشگاه، درآمدهای مالی جدیدی را هم به همراه خواهد داشت.
هنوز جزئیاتی درباره حریف احتمالی یا تاریخ پیشنهادی این دیدار منتشر نشده است، اما بخش ورزشی و تیم تجاری باشگاه در تلاش هستند تا در میان برنامههای فشرده فعلی، زمان مناسبی را برای این مسابقه پیدا کنند. مذاکرات در این خصوص طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
ادامه برنامههای فشرده تابستانی
در حالی که احتمال سفر به مراکش در حال بررسی است، شاگردان فلیک روی دیدارهای از پیش قطعیشده تمرکز دارند.
اردوی انگلیس با برگزاری دو بازی دوستانه در برابر بیرمنگام سیتی در تاریخ ۳۱ جولای و پرستون نورث اند در ۳ آگوست به پایان میرسد.
پس از آن، بارسلونا برای حضور در تورنمنت سهجانبه اودینه راهی ایتالیا خواهد شد تا در تاریخ ۸ آگوست به مصاف ناتینگام فارست و اودینزه برود.
پیش از شروع رسمی فصل جدید، کاتالانها در تاریخ ۱۹ آگوست در جام خوان گامبر میزبان الاهلی خواهند بود.
تمرکز کامل بر آمادهسازی
با پیشرفت مراحل آمادهسازی و شکلگیری تدریجی ترکیب، بارسلونا تلاش میکند تا علاوه بر کسب آمادگی کامل برای نخستین بازی لالیگا، از فرصتهای توسعه برند بینالمللی خود در طول تابستان نیز نهایت استفاده را ببرد.
فهرست بازیکنان اعزامی به انگلیس شامل تقریباً تمامی نفرات در دسترس تیم اصلی به همراه تعداد زیادی از استعدادهای آکادمی است.
از چهرههای شاخص حاضر در این اردو میتوان به کریم آدیمی خرید جدید تیم، رونالد آرائوخو که پس از جام جهانی بازگشته، و فرمین لوپز اشاره کرد که دوران ریکاوری خود را سپری میکند اما در کنار گروه حضور دارد.
فرنکی دی یونگ و مارک-آندره ترشتگن نیز با وجود شرایط خاص خود با تیم سفر کردهاند. در همین حال، رافینیا نیز پس از پایان تعطیلاتش، اواخر این هفته به جمع بازیکنان ملحق خواهد شد.