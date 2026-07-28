فاطمی: حذف چادرملو از آسیا یک اشتباه تاریخی بود
سرپرست تیم فوتبال چادرملو با انتقاد شدید از روند معرفی نماینده ایران به لیگ قهرمانان آسیا ۲، تأکید کرد اشتباه رخداده باید هرچه سریعتر اصلاح شود و هنوز فرصت برای تغییر نام نماینده ایران وجود دارد.
به گزارش ایلنا، فراز فاطمی در حاشیه مراسم قرعهکشی بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، ضمن ابراز امیدواری نسبت به آغاز فصل جدید، درباره آخرین وضعیت پرونده حضور چادرملو در لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز صحبت کرد و گفت: «هنوز سه هفته تا قرعهکشی مسابقات باقی مانده و همچنان امیدوار هستیم این اشتباه اصلاح شود. با توجه به شرایط فورس ماژور، امکان تغییر نامه ارسالی وجود دارد.»
وی با انتقاد از روند معرفی نماینده ایران اظهار کرد: «این اتفاق یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که در فوتبال ایران رخ داده است. فدراسیون باید به هر شکل ممکن این موضوع را اصلاح کند، چرا که هنوز فرصت برای تغییر نام نماینده ایران وجود دارد.»
سرپرست چادرملو با اشاره به شرایط جدول در زمان معرفی نماینده ایران افزود: «حتی در زمان اعلام نام گلگهر نیز چادرملو جایگاه بهتری بر اساس شرایط مسابقات داشت. اگر معیار میانگین امتیازات، مانند دوران کرونا، ملاک قرار میگرفت، چادرملو باید به عنوان نماینده ایران معرفی میشد و اشتباه از همان مقطع آغاز شد.»
فاطمی درباره برگزاری تورنمنت تعیین سهمیه نیز گفت: «با وجود نگرانیهایی که نسبت به آمادگی بازیکنان پس از چند ماه دوری از مسابقات داشتیم، تصمیم فدراسیون را پذیرفتیم، چون معتقد بودیم بهترین راه، تعیین تکلیف در زمین فوتبال است. خوشبختانه با تلاش بازیکنان، کادر فنی و مدیریت باشگاه توانستیم این مسیر را با موفقیت پشت سر بگذاریم.»
وی همچنین از پیگیریهای مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره باشگاه برای احقاق حق چادرملو قدردانی کرد و افزود: «تمام تلاش باشگاه این است که حق مردم اردکان و استان یزد حفظ شود.»
سرپرست چادرملو با انتقاد از روند مکاتبات فدراسیون فوتبال با AFC گفت: «حدود دو هفته است درخواست کردهایم مکاتبات انجامشده در اختیار باشگاه قرار بگیرد، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردهایم. انتظار داریم شفافسازی لازم در این زمینه انجام شود.»
فاطمی در پایان با اشاره به وعدههای مهدی تاج اظهار داشت: «آقای تاج قول دادهاند با استفاده از ظرفیت و جایگاه خود در AFC، موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند. ما نیز همچنان امیدواریم این وعده عملی شود و چادرملو به حق قانونی خود برای حضور در رقابتهای آسیایی برسد.»