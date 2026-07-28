تمدید قرارداد کاپیتان استقلال در آستانه نهایی شدن
سرپرست تیم فوتبال استقلال با تأکید بر اینکه روزبه چشمی در تمرینات آبیپوشان حضور دارد، از نهایی شدن روند تمدید قرارداد این بازیکن خبر داد و اعلام کرد مشکلی برای ادامه همکاری دو طرف وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، روزبه چشمی که از ابتدای تمرینات پیشفصل در کنار سایر بازیکنان استقلال حضور داشته، هنوز قرارداد جدید خود را به صورت رسمی با این باشگاه امضا نکرده است. با این حال، روند مذاکرات میان طرفین در روزهای اخیر ادامه داشته و نشانهها از نزدیک شدن دو طرف به توافق نهایی حکایت دارد.
در شرایطی که گمانهزنیهایی درباره وضعیت این هافبک باتجربه مطرح شده بود، بیژن طاهری در حاشیه مراسم قرعهکشی لیگ برتر به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «آقای چشمی کارشان تمام شده و با ما تمرین میکنند.»
اظهارات سرپرست استقلال را میتوان نشانهای از پایان موفق مذاکرات دانست؛ موضوعی که احتمال اعلام رسمی تمدید قرارداد چشمی در روزهای آینده را افزایش داده است.
در صورت نهایی شدن این توافق، کاپیتان استقلال فصل جدید را نیز با پیراهن آبی آغاز خواهد کرد و همچنان یکی از مهرههای اصلی این تیم در رقابتهای لیگ برتر خواهد بود.