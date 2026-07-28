سرپرست استقلال به شایعات پایان داد؛ آسانی فسخ نکرده

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری در حاشیه مراسم قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران به شایعات اخیر درباره وضعیت قراردادی یاسر آسانی واکنش نشان داد و تأکید کرد این بازیکن همچنان تحت قرارداد استقلال است و مشکلی برای همراهی آبی‌پوشان در مسابقات ندارد.

در روزهای اخیر اخباری منتشر شده بود که آسانی قرارداد خود را به صورت یک‌طرفه فسخ کرده و با امضای قراردادی جدید به استقلال بازگشته است؛ موضوعی که با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات این باشگاه، نگرانی‌هایی را میان هواداران ایجاد کرده بود.

طاهری در پاسخ به اظهارات مطرح‌شده درباره این موضوع گفت: «نمی‌دانم چه باید بگویم. برخی افراد اعتبارشان را از استقلال به دست آورده‌اند، اما پس از جدایی با طرح چنین مسائل و حاشیه‌هایی علیه باشگاه صحبت می‌کنند که کار درستی نیست.»

وی با رد ادعای فسخ قرارداد آسانی افزود: «آسانی اصلاً قراردادش را فسخ نکرده که بخواهد قرارداد جدیدی امضا کند. او بازیکن استقلال است.»

سرپرست استقلال در پایان بار دیگر تأکید کرد این بازیکن هیچ مشکلی برای حضور در ترکیب آبی‌پوشان ندارد و گفت: «هیچ مانعی برای بازی آسانی وجود ندارد. برخی با انتشار شایعات در فضای مجازی، موضوعاتی را مطرح می‌کنند که به دلیل نام بزرگ استقلال خیلی زود بازتاب پیدا می‌کند، در حالی که واقعیت ندارد.»

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