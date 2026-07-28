به گزارش ایلنا، بهنام سراج در حاشیه مراسم قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، بازگشت صنعت نفت آبادان به سطح نخست فوتبال کشور را اتفاقی ارزشمند برای مردم این شهر دانست و اظهار کرد: خوشحالیم که پس از پشت سر گذاشتن شرایط دشوار، دوباره به لیگ برتر رسیدیم و توانستیم هواداران آبادانی را خوشحال کنیم. امیدوارم تیمی در خور نام صنعت نفت و مردم آبادان برای فصل جدید شکل بگیرد.

وی با اشاره به وضعیت آماده‌سازی این تیم برای حضور در لیگ برتر گفت: صنعت نفت از برنامه‌های پیش‌فصل عقب است و زمان قابل توجهی را از دست داده است. هنوز تکلیف نیمکت تیم نهایی نشده و فعالیتی در نقل‌وانتقالات نیز انجام نشده است، اما تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی مناسب، ابتدا سهمیه تیم را در لیگ برتر حفظ کنیم و سپس برای فصل‌های آینده شرایط بهتری رقم بزنیم.

سرپرست صنعت نفت درباره مسائل مالی باشگاه نیز عنوان کرد: در نشست‌های برگزارشده با مدیران ارشد وزارت نفت، وعده‌هایی برای رفع مشکلات مالی داده شده است تا باشگاه بتواند با شرایط مناسب‌تری وارد نقل‌وانتقالات شود و تیمی رقابتی برای حضور در لیگ برتر ببندد.

سراج در پاسخ به پرسشی درباره زمان معرفی سرمربی جدید صنعت نفت اظهار کرد: هنوز اطلاعی از تصمیم نهایی ندارم، اما طبق برنامه، سرمربی جدید تیم حداکثر تا امروز یا فردا معرفی خواهد شد.

وی همچنین درباره وضعیت مدیریتی باشگاه گفت: موسوی سندرونی در فصل گذشته نقش مهمی در موفقیت صنعت نفت داشت و امیدوارم حضورش در باشگاه ادامه پیدا کند. او شایستگی این را دارد که در لیگ برتر نیز مسئولیت خود را ادامه دهد.

سراج در پایان با اشاره به نقش هواداران صنعت نفت افزود: هواداران آبادانی در سال‌های اخیر روزهای سختی را پشت سر گذاشتند. فصل گذشته صعود در هفته پایانی از دست رفت و این موضوع ناراحتی زیادی برای آنها به همراه داشت، اما خوشبختانه امسال در ادامه مسیر شرایط تغییر کرد و تیم به لیگ برتر بازگشت. امیدوارم با نتایج خوب، دوباره اعتماد هواداران را جلب کنیم و ورزشگاه آبادان بار دیگر مملو از تماشاگر شود.

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