قیمت ۱۳۰ میلیون یورویی برای گزینه جانشین آلوارز

به گزارش ایلنا، در ساعات اخیر، فابریزیو رومانو تایید کرده است که کاتالان‌ها به شدت در حال بررسی شرایط اقدام برای جذب الی جونیور کروپی هستند.

این مهاجم جوان موفقیت چشمگیری را در لیگ برتر همراه با بورنموث تجربه کرده و به طور گسترده به عنوان گزینه جایگزین احتمالی برای آلوارز شناخته می‌شود.

قیمت سنگین بورنموث برای کروپی

به خدمت گرفتن کروپی برای بارسلونا کار آسانی نخواهد بود، زیرا بورنموث تنها در صورتی این بازیکن را می‌فروشد که پیشنهادی سنگین دریافت کند.

طبق گزارش ژرارد رومرو، باشگام بورنموث در صورتی که هر باشگاه علاقه‌مندی تمایل به جذب این بازیکن داشته باشد، قیمت ۱۳۰ میلیون یورویی روی ستاره خود گذاشته است.

این مبلغی بسیار سنگین برای بازیکنی است که فصل گذشته ۱۳ گل در لیگ برتر به ثمر رسانده و هنوز ثابت نکرده که می‌تواند آمار گلزنی خود را در طول چندین فصل متوالی حفظ کند.

این بازیکن فرانسوی البته فصل قبل از آن ۲۲ گل در لورینت ثمر رسانده بود که در وهله اول همین عملکرد باعث انتقال او به بورنموث شد.

قیمت سنگین بورنموث تعجب‌آور نیست، چرا که این باشگاه ثابت کرده مذاکره‌کننده‌ای سرسخت و هوشمند است. آن‌ها فصل گذشته آنتوان سمنیو را با مبلغ ۷۵ میلیون یورو فروختند و مدافعانی مانند دین هویسن و ایلیا زابارنی را هر کدام با ارقامی بیش از ۶۰ میلیون یورو به فروش رسانده‌اند.

نقشه بارسلونا در این وضعیت چیست؟

برچسب قیمت ۱۳۰ میلیون یورویی عملاً بارسلونا را از رقابت برای امضای قرارداد با کروپی خارج می‌کند، به‌ویژه با توجه به اینکه این بازیکن تا سال ۲۰۳۰ با بورنموث قرارداد دارد.

بنابراین، گزینه عاقلانه‌تر این خواهد بود که منتظر بمانند و ببینند داستان آلوارز در هفته‌های آینده چگونه پیش می‌رود.

پیشتر گزارش شده بود که آلوارز در حال آماده‌سازی دومین تلاش خود برای فشار به اتلتیکو مادرید جهت جدایی است. اگر این اتفاق رخ دهد، اتلتیکو ممکن است مجبور به مذاکره با کاتالان‌ها شود.

اما در حال حاضر بارسلونا منابع مالی لازم برای ولخرجی در بازار را ندارد و باید کاملاً هوشمندانه عمل کند. آن‌ها همچنین باید با وجود علاقه شدید پاری سن ژرمن (و رئال مادرید)، به هر قیمتی که شده برای حفظ فران تورس تلاش کنند.

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