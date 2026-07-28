جنگ ۴ میلیارد دلاری شبکه NBC
لیگ برتر در آمریکا آتش به پا کرد
برگزاری جام جهانی آتش فوتبال را در آمریکا شعلهور کرده است؛ موضوعی که شبکه NBC را در برابر پیشنهادهای سنگین و رقابت ۴ میلیارد دلاری مدعیان برای تصاحب حق پخش لیگ برتر قرار میدهد.
به گزارش ایلنا، بزرگترین رویداد ورزشی جهان با برگزاری در آمریکا همواره محکوم به موفقیت تجاری بوده است، اما کمتر کسی میتوانست پیشبینی کند که آمریکاییها تا این حد شیفته فوتبال در تابستان جاری شوند.
نگرانیها درباره میزان حضور تماشاگران در ورزشگاهها در مواجهه با قیمتهای سرسامآور بلیطها بیمورد از آب درآمد؛ هرچند بحثها پیرامون توان مالی و دسترسی عمومی به فوتبال همچنان به قوت خود باقی است و به درستی ادامه خواهد داشت. اسپانسرهای جام جهانی نیز در بزرگترین بازار تجاری که همه به دنبال تسخیر آن هستند، بازگشت سرمایه قابل توجهی را تجربه کردند.
اما بزرگترین نقطه عطف و موفقیت این تورنمنت، آمار و ارقام خیرهکننده بینندگان تلویزیونی بود. نقطه اوج این رقابتها فینالی بود که در آن اسپانیا بهعنوان تیم برتر زمین، آرژانتین را شکست داد؛ مسابقهای که ۶۰ میلیون بیننده از طریق شبکههای فاکس و تلموندو تماشاگر آن بودند. آمارها در تمام طول تورنمنت بالا باقی ماند و میانگین ۷ میلیون بیننده برای تمامی ۱۰۴ مسابقه تنها از شبکه فاکس به ثبت رسید. مدیران لیگ برتر انگلیس با تحلیل این دادهها، احتمالاً نشانههای دلارهای هنگفت را پیش چشم خود دیدهاند.
پیشبینی معامله ۳ میلیارد دلاری برای حق پخش لیگ برتر در آمریکا
در حال حاضر، شبکه NBC دارنده حق پخش رسمی رقابتهای لیگ برتر انگلیس در ایالات متحده است. سطح اول فوتبال انگلیس با فاصله پربینندهترین لیگ فوتبال در جهان به شمار میرود، اما همچنان قصد دارد نفوذ خود را در بازار آمریکا افزایش دهد.
بهعنوان نمونه، در هفته نخست فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶، این لیگ طرحی تحت عنوان «سوت آغاز از ساحل تا ساحل» را اجرا خواهد کرد؛ رویدادی که طی آن تمامی ۲۰ باشگاه حاضر در لیگ برتر، گردهماییهای ویژهای برای تماشای مسابقات در ۲۰ شهر مختلف برگزار میکنند. اد شیرن، خواننده سرشناس که از هواداران و سهامداران باشگاه ایپسویچ تاون است، در ایستگاه مربوط به این تیم حضور خواهد یافت، هواداران منچستریونایتد در نیویورک گرد هم میآیند و جام قهرمانی لیگ برتر نیز در دنور، مقر اصلی استن کرونکی مالک آرسنال، به نمایش درخواهد آمد.
رقابت داغ غولهای رسانهای و جهش بیسابقه ارزش حق پخش
برای شبکه NBC که قرارداد ۲ میلیارد دلاریاش در سال ۲۰۳۱ به پایان میرسد، حق پخش مسابقات در دور بعدی قطعاً گرانتر خواهد شد. پروفسور کیران مگوایر، کارشناس امور مالی فوتبال در دانشگاه لیورپول، در گفتگو با رسانه HITC اعلام کرد: «هیچ دلیلی وجود ندارد که در دوره بعدی شاهد رشد ۵۰ درصدی یا حتی بیشترِ ارزش حق پخش در ایالات متحده نباشیم.»
او در ادامه افزود: «جام جهانی از نظر آمار بینندگان یک تورنمنت کاملاً موفقیتآمیز بود و ارقامی فراتر از تمام انتظارات را ثبت کرد. انتظار دارم همین روند صعودی هنگام فروش مجدد حق پخش مسابقات نیز تکرار شود. لیگ برتر انگلیس ابرستارههایی دارد و مخاطبان آمریکایی عاشق ابرستارهها هستند. زبان مشترک میان انگلیس و آمریکا نیز یک مزیت مهم است. از سوی دیگر، حساسیت و جذابیتهای پیشبینیناپذیر فوتبال انگلیس همان چیزی است که هواداران آمریکایی را جذب خود میکند.»
مگوایر در پایان خاطرنشان کرد: «ما در یک بازار دیجیتال جهانی زندگی میکنیم و آمریکا پر از مصرفکنندگان دیجیتال در سطح بینالمللی است. از زاویه دید مسئولان لیگ برتر، این یک استراتژی کاملاً منطقی است و آنها تاریخچهای موفق در نقد کردن چنین فرصتهایی دارند. همچنین وجود رقابت فشرده میان شبکهها برای تصاحب حق پخش در آمریکا، فقط و فقط به سود جهش ارزش این قراردادها خواهد بود.»