برنامه کامل بازیهای پرسپولیس در لیگ بیستوششم
قرعهکشی بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد و پرسپولیس برنامه کامل دیدارهای خود در فصل جدید را شناخت.
به گزارش ایلنا، با برگزاری مراسم قرعهکشی بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، برنامه کامل مسابقات پرسپولیس در فصل جدید مشخص شد. سرخپوشان پایتخت که با هدف کسب عنوان قهرمانی پا به رقابتهای این فصل میگذارند، حریفان خود را در طول ۳۴ هفته لیگ شناختند و بر اساس برنامه اعلامشده، فصل جدید را آغاز خواهند کرد. فهرست کامل دیدارهای پرسپولیس در لیگ بیستوششم به شرح زیر است:
- هفته ۱: شمسآذر - پرسپولیس
- هفته ۲: پرسپولیس - استقلال خوزستان
- هفته ۳: تراکتور - پرسپولیس
- هفته ۴: پرسپولیس - ملوان
- هفته ۵: استقلال - پرسپولیس
- هفته ۶: پرسپولیس - ذوبآهن
- هفته ۷: خیبر - پرسپولیس
- هفته ۸: پرسپولیس - صنعتنفت آبادان
- هفته ۹: مس شهربابک - پرسپولیس
- هفته ۱۰: پرسپولیس - فولاد
- هفته ۱۱: نساجی - پرسپولیس
- هفته ۱۲: پرسپولیس - فجر
- هفته ۱۳: پرسپولیس - پیکان
- هفته ۱۴: آلومینیوم - پرسپولیس
- هفته ۱۵: پرسپولیس - سپاهان
- هفته ۱۶: گلگهر - پرسپولیس
- هفته ۱۷: پرسپولیس - چادرملو
لازم به ذکر است، برنامه نیمفصل دوم هم مشابه نیمفصل اول خواهد بود و تنها جای میزبان و مهمان تغییر خواهد کرد.