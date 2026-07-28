به گزارش ایلنا، با پایان مراسم قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، برنامه کامل مسابقات استقلال در فصل جدید مشخص شد. آبی‌پوشان لیگ را با میزبانی از مس شهربابک آغاز می‌کنند و در پایان فصل نیز در تهران به مصاف ملوان بندرانزلی خواهند رفت.

استقلال در نیم‌فصل نخست یکی از دشوارترین برنامه‌های ممکن را پیش‌رو دارد. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده پس از دیدارهای ابتدایی، در هفته سوم برابر سپاهان قرار می‌گیرند و یک هفته بعد باید به مصاف فولاد خوزستان بروند.

در ادامه، حساس‌ترین مسابقه نیم‌فصل نخست برای آبی‌ها در هفته پنجم برگزار خواهد شد؛ جایی که استقلال در شهرآورد پایتخت برابر پرسپولیس صف‌آرایی می‌کند.

سختی برنامه استقلال به همین جا ختم نمی‌شود و این تیم در هفته هشتم نیز باید مقابل تراکتور، یکی دیگر از مدعیان قهرمانی، به میدان برود. به این ترتیب، آبی‌پوشان در فاصله کوتاهی با چهار رقیب اصلی خود روبه‌رو خواهند شد؛ برنامه‌ای که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند این تیم در آغاز فصل بیست‌وششم لیگ برتر داشته باشد.

در ادامه، برنامه کامل دیدارهای استقلال را مشاهده می‌کنید:

هفته اول: استقلال - مس شهر بابک

هفته دوم: نساجی - استقلال

هفته سوم: استقلال - سپاهان

هفته چهارم: فولاد خوزستان - استقلال

هفته پنجم: استقلال - پرسپولیس

هفته ششم: آلومینیوم - استقلال

هفته هفتم: استقلال - پیکان

هفته هشتم: تراکتور - استقلال

هفته نهم: استقلال - گل‌گهر

هفته دهم: چادرملو - استقلال

هفته یازدهم: استقلال - شمس‌آذر

هفته دوازدهم: استقلال خوزستان - استقلال

هفته سیزدهم: خیبر - استقلال

هفته چهاردهم: استقلال - نفت آبادان

هفته پانزدهم: ذوب‌آهن - استقلال

هفته شانزدهم: استقلال - فجرسپاسی

هفته هفدهم: ملوان - استقلال

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