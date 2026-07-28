تاریخ دربی پایتخت مشخص شد
با برگزاری مراسم قرعهکشی بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، زمان برگزاری نخستین دربی فصل میان استقلال و پرسپولیس مشخص شد.
به گزارش ایلنا، مراسم قرعهکشی بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز (سهشنبه، ششم مرداد) با حضور نمایندگان ۱۸ باشگاه در هتل المپیک تهران برگزار شد و بر اساس برنامه اعلامشده، استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم فصل جدید به مصاف هم خواهند رفت.
با افزایش تعداد تیمهای حاضر در لیگ برتر به ۱۸ تیم، مسابقات این فصل در ۳۴ هفته برگزار میشود. بر همین اساس، دیدار برگشت سرخابیهای پایتخت نیز در هفته بیستودوم برنامهریزی شده است. زمان، ساعت و محل برگزاری این دو مسابقه در ادامه از سوی سازمان لیگ اعلام خواهد شد.
تقابل پیشرو، صدوهفتمین دربی پایتخت خواهد بود. آخرین رویارویی استقلال و پرسپولیس در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۴ و در هفته دوازدهم لیگ برگزار شد که با تساوی بدون گل در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به پایان رسید. با نیمهتمام ماندن فصل گذشته، دیدار برگشت برگزار نشد و حالا دو تیم پس از وقفهای طولانی بار دیگر برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت.
بررسی برنامه مسابقات در سالهای اخیر نشان میدهد زمان برگزاری دربی رفت همواره متغیر بوده است. این دیدار در لیگ بیستوپنجم در هفته دوازدهم، در لیگ بیستوچهارم در هفته ششم و در لیگ بیستوسوم در هفته پنجم برگزار شد. در لیگ بیستودوم نیز اگرچه مسابقه با تأخیر انجام شد، اما همچنان به عنوان دیدار هفته پنجم در برنامه مسابقات ثبت شد.
همچنین دربی لیگ بیستودوم با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. در لیگهای بیستم و بیستویکم نیز استقلال و پرسپولیس در هفته هشتم به مصاف هم رفتند که حاصل آن به ترتیب تساوی بدون گل و تساوی ۲ بر ۲ بود.
زودترین دربی سالهای اخیر به لیگ نوزدهم اختصاص داشت؛ جایی که دو تیم در هفته چهارم برابر هم قرار گرفتند و پرسپولیس با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید. در لیگ هجدهم این مسابقه در هفته هشتم، در لیگ هفدهم در هفته دهم و در لیگ شانزدهم در هفته ششم برگزار شده بود.