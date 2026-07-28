خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاریخ دربی پایتخت مشخص شد

تاریخ دربی پایتخت مشخص شد
کد خبر : 1819715
لینک کوتاه کپی شد.

با برگزاری مراسم قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، زمان برگزاری نخستین دربی فصل میان استقلال و پرسپولیس مشخص شد.

به گزارش ایلنا،   مراسم قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز (سه‌شنبه، ششم مرداد) با حضور نمایندگان ۱۸ باشگاه در هتل المپیک تهران برگزار شد و بر اساس برنامه اعلام‌شده، استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم فصل جدید به مصاف هم خواهند رفت.

با افزایش تعداد تیم‌های حاضر در لیگ برتر به ۱۸ تیم، مسابقات این فصل در ۳۴ هفته برگزار می‌شود. بر همین اساس، دیدار برگشت سرخابی‌های پایتخت نیز در هفته بیست‌ودوم برنامه‌ریزی شده است. زمان، ساعت و محل برگزاری این دو مسابقه در ادامه از سوی سازمان لیگ اعلام خواهد شد.

تقابل پیش‌رو، صدوهفتمین دربی پایتخت خواهد بود. آخرین رویارویی استقلال و پرسپولیس در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۴ و در هفته دوازدهم لیگ برگزار شد که با تساوی بدون گل در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به پایان رسید. با نیمه‌تمام ماندن فصل گذشته، دیدار برگشت برگزار نشد و حالا دو تیم پس از وقفه‌ای طولانی بار دیگر برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت.

بررسی برنامه مسابقات در سال‌های اخیر نشان می‌دهد زمان برگزاری دربی رفت همواره متغیر بوده است. این دیدار در لیگ بیست‌وپنجم در هفته دوازدهم، در لیگ بیست‌وچهارم در هفته ششم و در لیگ بیست‌وسوم در هفته پنجم برگزار شد. در لیگ بیست‌ودوم نیز اگرچه مسابقه با تأخیر انجام شد، اما همچنان به عنوان دیدار هفته پنجم در برنامه مسابقات ثبت شد.

همچنین دربی لیگ بیست‌ودوم با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. در لیگ‌های بیستم و بیست‌ویکم نیز استقلال و پرسپولیس در هفته هشتم به مصاف هم رفتند که حاصل آن به ترتیب تساوی بدون گل و تساوی ۲ بر ۲ بود.

زودترین دربی سال‌های اخیر به لیگ نوزدهم اختصاص داشت؛ جایی که دو تیم در هفته چهارم برابر هم قرار گرفتند و پرسپولیس با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید. در لیگ هجدهم این مسابقه در هفته هشتم، در لیگ هفدهم در هفته دهم و در لیگ شانزدهم در هفته ششم برگزار شده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل