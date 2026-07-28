غیررسمی؛ بمب نقل و انتقالات پرسپولیس منفجر شد

به گزارش ایلنا، مدیران باشگاه پرسپولیس لحظاتی قبل با تایید خبر جذب رسمی محمدمهدی محبی، هفتمین خرید تابستانی خود را قطعی کردند تا این هافبک راست‌پای متولد شهرری رسماً به کادر بازیکنان تحت هدایت مهدی تارتار اضافه شود. در حالی که باشگاه تراکتور نیز به شدت پیگیر جذب این بازیکن بود، در نهایت سرخ‌پوشان پایتخت با پرداخت مبلغ رضایت‌نامه، توانستند این انتقال بزرگ نقل‌وانتقالات را به نام خود ثبت کنند.

محبی ۲۶ ساله که نخستین بار با نمایش‌های درخشانش در مس رفسنجان نامی برای خود دست‌وپا کرد، در ادامه با پیراهن سپاهان به اوج شکوفایی رسید و به یک ستاره تمام‌عیار تبدیل شد. درخشش او سبب شد تا در فصل گذشته با پیشنهادی از سوی کلبا راهی لیگ ادنوک امارات شود. با این حال، حضور شش‌ماهه او در شارجه چندان طبق انتظار پیش نرفت و منجر به بازگشت سریع و قرضی او به اصفهان و جمع طلایی‌پوشان سپاهان گردید.

پس از خاتمه یافتن مدت قرارداد قرضی، عدم تمایل محبی به ادامه حضور در سپاهان و عدم توانایی مالی این باشگاه برای صدور رضایت‌نامه دائمی، زمینه را برای ورود پرسپولیس فراهم کرد تا آن‌ها در رقابت با تراکتور برنده شوند. با پیوستن این وینگر جدید به پرسپولیس، او عملاً جانشین مهره‌هایی چون امید عالیشاه و حتی تیوی بیفوما خواهد شد. جدایی عالیشاه ۳۴ ساله از جمع سرخ‌پوشان و جایگزینی محبی ۲۶ ساله، گام عملی دیگری از سوی پرسپولیس در راستای کاهش میانگین سنی و اصلاح ساختار تیمی محسوب می‌شود.

با توجه به حضور بازیکنانی همچون امیرحسین محمودیِ تکنیکی و محمدحسین صادقیِ سرعتی در این خط، محبی مسیر همواری برای رسیدن به ترکیب اصلی نخواهد داشت. با این وجود، ورود او دست مهدی تارتار را برای تنوع‌بخشی به تاکتیک‌های هجومی بازتر می‌کند و فرصت مناسبی را هم در اختیار خود بازیکن قرار می‌دهد تا شانسش را برای جلب نظر کادر فنی تیم ملی و حضور در جام ملت‌های آسیا بسنجد.

این بازیکن که تا سال ۲۰۲۸ با باشگاه اماراتی قرارداد داشت، در نهایت با پرداختی زیر ۵۰۰ هزار دلار سرخ‌پوش شد. این رقم در مقایسه با خریدهای داخلی پرسپولیس و هزینه‌های صرف‌شده برای رضایت‌نامه بازیکنانی نظیر کسری طاهری و دانیال ایری، خریدی کاملاً مقرون‌به‌صرفه برای بازگرداندن او به لیگ ایران به شمار می‌رود.

محبی با سابقه بیش از ۱۵۰ بازی در سطوح عالی فوتبال ایران و امارات، آمار ۱۹ گل و ۱۸ پاس گل را در کارنامه دارد و به واسطه توانایی بازی در پستی‌های وینگر چپ، وینگر راست و مهاجم، یک مهره چندبعدی و گلزن برای خط حمله پرسپولیس خواهد بود.

انتهای پیام/