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رونمایی از توپ لیگ برتر در فصل آینده (عکس)

رونمایی از توپ لیگ برتر در فصل آینده (عکس)
کد خبر : 1819706
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در جریان برگزاری مراسم قرعه‌کشی بیست و ششمین دوره لیگ برتر فوتبال، از توپ رسمی و جدید مسابقات برای فصل پیش‌رو رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسئولان سازمان لیگ فوتبال از توپ رسمی رقابت‌های دوره بیست و ششم رونمایی به عمل آوردند که بر اساس روال دوره‌های قبلی، تامین آن مجدداً بر عهده برند دربی استار قرار گرفته است. از حیث طراحی ظاهر، تغییرات چشمگیری روی این توپ اعمال نشده و ساختار آن شباهت بسیار زیادی به نمونه مورد استفاده در دوره گذشته دارد.

مسئله حائز اهمیت این است که امکانات و فناوری‌های نوین نظیر تکنولوژی خط دروازه یا سیستم آفساید نیمه‌خودکار در این توپ تعبیه نشده است.

رونمایی از توپ لیگ برتر در فصل آینده (عکس)

در صورت حفظ استانداردهای کیفی فصل‌های قبل، پیش‌بینی می‌شود که پاسخگوی انتظارات بازیکنان حاضر در رقابت‌ها باشد. مراسم رونمایی از این توپ در حاشیه آئین قرعه‌کشی رقابت‌های فصل جدید برگزار شد.

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