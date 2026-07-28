به گزارش ایلنا، این گلر ۲۳ ساله تابستان گذشته در ازای ۲۷ میلیون پوند از برنلی به سیتی پیوست، اما نتوانست جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی ورزشگاه اتحاد پیدا کند؛ چرا که جانلوئیجی دوناروما تحت هدایت سرمربی سابق، پپ گواردیولا، به عنوان شماره یک بی‌رقیب تیم تثبیت شده بود.

با مبهم بودن مسیر رسیدن به ترکیب اصلی و بازی مداوم زیر نظر سرمربی جدید، انزو مارسکا، ترافورد به فکر جدایی از سیتی افتاد و با وجود علاقه باشگاه‌هایی نظیر نیوکاسل یونایتد، آستون ویلا و تاتنهام، الاند رود به عنوان مقصد محبوب او مطرح شد.

لیدز یونایتد پس از جدایی تابستانی کارل دارلو به مقصد منچستریونایتد و ایلان ماریه به مقصد آرسنال، نیازی مبرم به تقویت خط دروازه خود داشت؛ اتفاقی که دانیل فارکه، سرمربی این تیم را در آستانه فصلی سرنوشت‌ساز در بازگشت به لیگ برتر، با گزینه‌های محدودی از نظر میزان تجربه مواجه کرده بود.

هوگو ویانا، مدیر ورزشی سیتی، با توجه به اینکه دوناروما را به عنوان شماره یک بلندمدت تیم شناسایی کرده بود، با فروش ترافورد موافقت کرد. اکنون دو باشگاه به توافقی دست یافته‌اند که تضمین می‌کند منچسترسیتی حتی پس از این انتقال نیز منفعت مالی خود را در آینده این دروازه‌بان جداشده حفظ خواهد کرد.

جزئیات توافق ۴۰ میلیون پوندی و بند سهم فروش

بر اساس گزارش اولیه دیوید اورنستین از نشریه اتلتیک، لیدز یونایتد در آستانه نهایی کردن قرارداد جذب جیمز ترافورد، دروازه‌بان ملی‌پوش انگلیسی از منچسترسیتی است.

معامله توافق‌شده ۴۰ میلیون پوند به علاوه پاداش‌ها ارزش دارد و در حال حاضر مراحل نهایی‌سازی خود را سپری می‌کند.

گزارش‌های تکمیلی سایمون جونز از دیلی میل نشان می‌دهد که این مبلغ ۴۰ میلیون پوندی با ۵ میلیون پوند پارامترهای متغیر همراه است، در حالی که در ادامه ذکر شده که این قرارداد شامل یک بند سهم از فروش آینده نیز می‌شود؛ بدان معنا که اگر لیدز در آینده ترافورد را به فروش برساند، منچسترسیتی درصدی از سود حاصل را دریافت خواهد کرد.

گنجاندن بند سهم از فروش، نشان‌دهنده ارزشی است که سیتی همچنان برای بازیکنی قائل است که او را یکی از بهترین دروازه‌بانان جوان فوتبال انگلیس می‌داند و ساختار پیچیده انتقالاتی را منعکس می‌کند که ویانا در فروش‌های کلیدی امسال سیتی به کار گرفته است.

فروش ترافورد با رقم اولیه ۴۰ میلیون پوند — آن هم تنها ۱۲ ماه پس از پرداخت ۲۷ میلیون پوند برای خرید مجدد او از برنلی — بازگشتی اندک اما باارزش برای این سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه بند سهم از فروش تضمین می‌کند رابطه مالی منچسترسیتی با این دروازه‌بان در نقطه فروش به پایان نرسد.

بررسی وضعیت دروازه‌بانان سیتی پس از خروج ترافورد

با تثبیت جانلوئیجی دوناروما به عنوان گزینه اول، ساختار دروازه‌بانی مارسکا اکنون بر مارکوس بتینلی به عنوان ذخیره باتجربه متکی خواهد بود؛ در حالی که اولیور واتماف نیز پس از فصل قرض‌الحسنه فوق‌العاده‌اش در روچدیل، به عنوان استعداد بلندمدت بومی باشگاه به رشد خود ادامه می‌دهد.

اینکه آیا ویانا پیش از بسته‌شدن پنجره نقل‌وانتقالات برای جذب یک گزینه باتجربه دیگر اقدامات خواهد کرد یا عمق فعلی را برای پیشبرد اهداف فصل در چهار جام کافی می‌داند، سوال اصلی در مورد پستی است که تنها در ۱۲ ماه دستخوش تغییرات عظیمی در اتحاد شده است.

برای شخص ترافورد، انتقال دائمی به لیدز فرصت بازی مداوم در بالاترین سطح را فراهم می‌کند — رقابتی که جاه‌طلبی و توانایی‌های او ایجاب می‌کند — و بستری می‌سازد تا به کادر فنی تیم ملی انگلیس یادآوری کند گلری که در جام جهانی آمریکای شمالی حضور داشت، توانایی درخشش در بالاترین سطح فوتبال داخلی را دارد.

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