جنگ سرخهای انگلیس
خروج ستاره اورتون کلید خورد
باشگاههای لیورپول و منچستریونایتد در رقابتی داغ و جنجالی، هدفگذاری خود را روی جذب ایلیمان اندیایه، ستاره سنگالی اورتون متمرکز کردهاند.
به گزارش ایلنا، لیورپول و منچستریونایتد در حال زیر نظر گرفتن وضعیت ملیپوش سنگالی اورتون هستند و احتمال دارد برای جذب او اقدام کنند. علاوه بر این، باشگاههایی از عربستان سعودی نیز به خرید این مهاجم ۲۵ ساله علاقهمند هستند.
این بازیکن ۲۵ ساله با به ثمر رساندن ۱۷ گل در ۷۱ بازی، عملکرد بسیار خوبی در ترکیب اورتون در لیگ برتر داشته است و شکی نیست که کیفیت لازم برای بازی در یک باشگاه بزرگتر را دارد. فرصت پیوستن به لیورپول یا منچستریونایتد میتواند فوقالعاده جذاب و هیجانانگیز باشد.
این ستاره آفریقایی توانایی بازی در هر دو جناح خط تهاجمی را دارد و علاوه بر گلزنی، به خلق فرصت برای همتیمیهایش نیز کمک خواهد کرد.
در حال حاضر نظر اورتون در مورد جدایی این ستاره بسیار مهم است. او بازیکنی کلیدی برای آنها محسوب میشود و خروجش ضربه سنگینی به این تیم خواهد زد. با توجه به خصومت و حساسیتهای دیرینه میان اورتون و لیورپول، جذب او برای قرمزها بسیار دشوار خواهد بود؛ در حالی که منچستریونایتد برای متقاعد کردن اورتون کار به مراتب راحتتری در پیش دارد.
لیورپول محمد صلاح را از دست داده و نیاز به جانشینی شایسته برای او دارد. آنها به کیفیت بیشتری در بالها نیازمندند؛ با وجود اینکه روی ویکتور مونیوز از اوساسونا سرمایهگذاری کردهاند، اما به گزینههای بیشتری در ترکیب خود احتیاج دارند.
به همین ترتیب، منچستریونایتد نیز بیش از حد به ماتئوس کونیا و برایان امبوئمو وابسته بوده است. آنها نیاز به عمق بیشتری در آن بخش از زمین دارند و باید دید در نهایت کدام یک از این دو باشگاه موفق به نهایی کردن این معامله خواهد شد. احتمال میرود اورتون مبلغ بالایی را برای فروش این ملیپوش سنگالی مطالبه کند، چرا که او مهرهای غیرقابل جایگزین برای آنهاست و در صورت جدایی، باید جانشین مناسبی برایش پیدا کنند.