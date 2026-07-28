زیدان رسماً سرمربی فرانسه شد
زینالدین زیدان با معرفی رسمی از سوی فدراسیون فوتبال فرانسه، هدایت خروسها را برعهده گرفت. اسطوره فوتبال فرانسه در نخستین نشست خبری خود تأکید کرد که در سالهای اخیر پیشنهادهای باشگاهی را تنها به امید نشستن روی نیمکت تیم ملی کشورش رد کرده است.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال فرانسه سرانجام به گمانهزنیهای چند سال اخیر پایان داد و زینالدین زیدان را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور معرفی کرد. قرارداد این مربی ۴ ساله خواهد بود و از اول اوت اجرایی میشود؛ دورهای که مسابقات مقدماتی لیگ ملتها، یورو ۲۰۲۸ و جام جهانی ۲۰۳۰ را در بر میگیرد.
در ابتدای این مراسم، فیلیپ دیالو، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، از عملکرد دیدیه دشان قدردانی کرد و گفت: «دشان طی ۱۴ سال هدایت تیم ملی، جایگاه فرانسه را دوباره در سطح نخست فوتبال جهان تثبیت کرد و شایسته قدردانی است.»
او درباره انتخاب زیدان نیز اظهار داشت: «از فوریه ۲۰۲۵ مذاکرات با زیدان را آغاز کردیم و در چند مرحله درباره شرایط همکاری به توافق رسیدیم. هدایت تیم ملی فرانسه همواره یکی از آرزوهای او بود و فدراسیون نیز به دنبال مربیای با شخصیت، اعتبار و محبوبیت بالا برای هدایت این تیم بود. به همین دلیل با افتخار اعلام میکنیم که زیدان سرمربی جدید فرانسه خواهد بود.»
زیدان نیز در نخستین اظهارات خود پس از امضای قرارداد گفت: «این اتفاق برای من ادامه یک مسیر و تحقق یک رؤیاست. در چهار یا پنج سال گذشته پیشنهادهای متعددی از باشگاهها داشتم اما همه را رد کردم، چون تنها هدفم هدایت تیم ملی فرانسه بود.»
سرمربی جدید خروسها با اشاره به انگیزههایش افزود: «تمام توانم را به کار میگیرم تا این تیم همچنان در مسیر موفقیت باقی بماند. فصل تازهای آغاز شده اما هدف تغییری نکرده و آن هم فقط پیروزی است.»
زیدان درباره سبک بازی تیمش نیز توضیح داد: «بهزودی همه با شیوه کاری من آشنا خواهند شد. فوتبال هجومی را دوست دارم و همیشه به دنبال خلق موقعیت و گلزنی بودهام. تجربه سالهای حضورم در اسپانیا و دوران مربیگری، نگاه من به فوتبال را شکل داده است.»
او در پاسخ به پرسشی درباره بازوبند کاپیتانی فرانسه گفت: «هنوز با کیلیان امباپه صحبت نکردهایم. در حال حاضر مهمترین موضوع استراحت بازیکنان است و در اردوی سپتامبر درباره همه مسائل تصمیمگیری خواهیم کرد.»
سرمربی جدید فرانسه درباره تفاوت سبک خود با دیدیه دشان نیز اظهار کرد: «هر مربی شخصیت و روش خودش را دارد. دشان مسیر موفقی را طی کرد و من نیز با سبک خودم کار را ادامه میدهم. هدف اصلی این است که روند موفقیتهای تیم ملی فرانسه حفظ شود.»
زیدان همچنین درباره نخستین مسابقات پیشرو گفت: «تمرکز من روی اولین بازی مقابل ترکیه است. برای دیدارهای آینده برنامهریزی کردهام و گام به گام تیم را برای این چالشها آماده خواهیم کرد.»
او درباره تفاوت هدایت تیم ملی با مربیگری در سطح باشگاهی نیز تأکید کرد: «شرایط تیم ملی با باشگاه متفاوت است اما دقیقاً همان مسیری است که میخواستم تجربه کنم. برای این مسئولیت کاملاً آماده هستم.»
سرمربی جدید فرانسه در بخش دیگری از صحبتهایش از حفظ کادر فنی مورد اعتمادش خبر داد و گفت: «تقریباً همان گروهی که سالها در رئال مادرید کنارم بودند، در تیم ملی نیز حضور خواهند داشت و تنها شاید دو یا سه نفر به این جمع اضافه شوند.»
زیدان در پایان با اشاره به موضوع نژادپرستی اظهار داشت: «فرانسه کشوری با تنوع فرهنگی و نژادی است و من در محیطی بزرگ شدم که احترام به همه افراد، فارغ از تفاوتها، یک اصل بود.»