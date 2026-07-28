انقلاب آرسنال در بازار تابستانی
پیشنهاد رسمی توپچیها برای خرید وینیسیوس
باشگاه آرسنال پس از ورود وینیسیوس جونیور به سال آخر قراردادش با رئال مادرید، در حال آمادهسازی اولین پیشنهاد رسمی خود برای جذب ستاره برزیلی است.
به گزارش ایلنا، وینیسیوس اکنون برای تمدید قراردادش خواستار شرایط بهتری شده که همسطح دستمزد کیلیان امباپه باشد و همین موضوع باشگاه را در بنبست قرار داده است. آنها از ارتقای پیشنهاد خود امتناع میورزند و آماده فروش او در شرایط فعلی هستند؛ موضوعی که آرسنال تمایل زیادی به آن نشان داده است.
آرسنال به زودی اولین پیشنهاد را ارائه میدهد
همانطور که فلوریان پلتنبرگ در گزارش اخیر خود اعلام کرده، آرسنال اکنون در حال آمادهسازی اولین پیشنهاد رسمی برای ارسال به رئال مادرید و وینیسیوس به امید جذب او در این تابستان است. به ایجنت و اطرافیان این بازیکن اطلاع داده شده که این پیشنهاد بهزودی به دستشان خواهد رسید.
در همین حال، رئال مادرید نیز زمان را از دست نمیدهد. گفته میشود این باشگاه در ساعات گذشته پیشنهاد بهبود یافتهای را به این ستاره برزیلی ارسال کرده به این امید که بر سر تمدید قرارداد به توافق برسند.
آنها آگاه هستند که پس از رسیدن پیشنهاد آرسنال که از نظر مالی برتر است، موضعگیریها دیگر چندان شفاف نخواهد بود و تصمیمگیری برای خود وینیسیوس نیز آسان نخواهد بود.
نیاز به ثبت یک رکورد جدید در فوتبال انگلیس
در حال حاضر رکورد گرانترین انتقال در لیگ برتر متعلق به الکساندر ایزاک است که با قراردادی به ارزش ۱۲۵ میلیون پوند (نزدیک به ۱۵۰ میلیون یورو) به لیورپول پیوست.
با این حال، برای بازیکنی در حد و اندازه وینیسیوس، انتظار میرود این رقم بسیار بالاتر باشد و همه شواهد نشان میدهد که برای انتقال او به انگلیس، رکورد نقلوانتقالات بریتانیا باید شکسته شود.
نکته قابل توجه این است که آرسنال باید حقوق وینیسیوس را هم تامین کند که بسیار بالاتر از ساختار دستمزد فعلی آنهاست. وینیسیوس در حال حاضر هفتهای ۴۰۰ هزار پوند درآمد دارد و در صورت تغییر باشگاه خواستار افزایش حقوق خواهد شد؛ موضوعی که بلافاصله او را به پردرآمدترین بازیکن آرسنال تبدیل میکند.
باید دید وینیسیوس چه برآوردی از شرایط خود دارد و در نهایت چه تصمیمی میگیرد، بهخصوص اینکه اکنون پیشنهادی ارتقایافته از سوی رئال مادرید در دست دارد و اولین پیشنهاد رسمی آرسنال نیز در راه است.
این بازیکن ادامه حضور در رئال را ترجیح میدهد، اما وضعیت او تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی همچنان در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند.