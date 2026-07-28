نه بزرگ مهدی طارمی به واسکو؛ مقصد بعدی کجاست؟
رسانه برزیلی گلوبو گزارش داد مهدی طارمی با وجود قرار گرفتن در فهرست خرید واسکو داگاما، تمایلی به ادامه دوران حرفهای خود در فوتبال برزیل ندارد و اختلافهای مالی نیز یکی از موانع اصلی این انتقال محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، نام مهدی طارمی در روزهای اخیر به عنوان یکی از گزینههای تقویت خط حمله واسکو داگاما مطرح شده است، اما تازهترین گزارش رسانه برزیلی گلوبو نشان میدهد این انتقال در شرایط فعلی شانس چندانی برای نهایی شدن ندارد.
بر اساس این گزارش، مهاجم تیم ملی ایران که اکنون در یونان حضور دارد و آخرین فصل قرارداد خود را با المپیاکوس سپری میکند، علاقهای به حضور در لیگ برزیل ندارد. علاوه بر ترجیح شخصی این بازیکن، اختلاف سطح دستمزدها و مسائل مالی نیز از مهمترین موانع تحقق این انتقال عنوان شده است.
مدیران واسکو همچنان طارمی را گزینهای مناسب برای تقویت خط حمله میدانند. آدمار لوپس، مدیر ورزشی باشگاه، و پدرو امانوئل، سرمربی این تیم، سابقه همکاری و شناخت کاملی از تواناییهای مهاجم ایرانی دارند؛ چرا که هر دو در دوران حضور طارمی در پورتو در این باشگاه فعالیت کردهاند.
گلوبو در ادامه گزارش خود به عملکرد موفق طارمی در فوتبال پرتغال اشاره کرده و نوشته است که این مهاجم بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ در ۱۸۲ مسابقه برای پورتو به میدان رفت و با ثبت ۱۳۸ گل و پاس گل، نقش مهمی در موفقیتهای این تیم ایفا کرد. نمایشهای درخشان او در پورتو زمینه انتقالش به اینتر را فراهم کرد؛ جایی که بیشتر به عنوان مهاجم جانشین و پشت سر لائوتارو مارتینس و مارکوس تورام فرصت بازی پیدا میکرد.
این گزارش همچنین یادآور شده است که طارمی پیشتر نیز در سال ۲۰۲۵ با بوتافوگو وارد مذاکره شده بود، اما به دلیل اختلاف بر سر مسائل مالی، توافقی میان دو طرف حاصل نشد.
در سوی مقابل، واسکو داگاما به دنبال جذب یک مهاجم نوک جدید است. عملکرد برنر و اسپینلی در فصل جاری رضایت کادر فنی این تیم را جلب نکرده و مدیران باشگاه قصد دارند با فروش برنر، شرایط را برای جذب یک مهاجم تأثیرگذار در پنجره نقلوانتقالات فعلی فراهم کنند. با این حال، با توجه به موضع فعلی مهدی طارمی، حضور این مهاجم ایرانی در فوتبال برزیل در مقطع کنونی دور از انتظار به نظر میرسد.