رأی کمیته انضباطی؛ صنعت نفت لیگ برتری شد

به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی پرونده دیدار پلی‌آف میان صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان، رأی خود را صادر و نتیجه این مسابقه را با برتری ۳ بر صفر صنعت نفت اعلام کرد.

بر اساس این حکم، صنعت نفت آبادان سهمیه حضور در فصل آینده لیگ برتر را به دست آورد و مس رفسنجان به لیگ دسته اول سقوط کرد. با این حال، مطابق مقررات، باشگاه مس رفسنجان می‌تواند نسبت به این رأی در کمیته استیناف درخواست تجدیدنظر ارائه کند.

دیدار پلی‌آف دو تیم قرار بود از ساعت ۱۸:۴۵ روز چهارشنبه ۳۱ تیر برگزار شود، اما تیم مس رفسنجان در زمان مقرر در ورزشگاه حاضر نشد و مسابقه برگزار نشد.

در مقابل، اعضای تیم صنعت نفت آبادان طبق برنامه در محل مسابقه حضور یافتند، مراحل گرم کردن را انجام دادند و پس از آن نیز برای انجام تشریفات رسمی آغاز مسابقه، مطابق برنامه به رختکن رفتند تا در صورت اعلام داور، وارد زمین شوند.

باشگاه مس رفسنجان پیش از این اعلام کرده بود که نسبت به برگزاری این مسابقه اعتراض دارد و قصد دارد شکایت خود را در دادگاه بین‌المللی ورزش (CAS) پیگیری کند. اکنون نیز باید دید این باشگاه علاوه بر پیگیری پرونده در مراجع بین‌المللی، از حق تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی کمیته انضباطی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال استفاده خواهد کرد یا خیر.

انتهای پیام/