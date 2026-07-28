گزینه سرمربیگری جدید تیم ملی مشخص شد: معروف!

به گزارش ایلنا، تابستان امسال برای والیبال ایران به کابوسی تمام‌عیار تبدیل شد. شاگردان روبرتو پیاتزا در شرایطی که سال گذشته با صعود به جمع هشت تیم برتر جهان نوید روزهای بهتری را داده بودند، در لیگ ملت‌های امسال با کسب تنها سه پیروزی و تحمل ۹ شکست، تا مرز سقوط به دسته‌دوم پیش رفتند و در نهایت با چنگ‌ودندان رتبه چهاردهم و سهمیه خود را حفظ کردند. این ناکامیِ بزرگ، موجی از انتقادات را متوجه کادر فنی کرد؛ هرچند کارشناسان معتقدند افتِ مفرطِ ذهنی و فنی بازیکنان و بی‌رغبتی آن‌ها به مبارزه، نقش پررنگی تری در این فاجعه داشت.

با وجود هجمه‌های سنگین علیه مرد ایتالیایی، فدراسیون والیبال در فاصله کمتر از دو ماه تا مسابقات قهرمانی آسیا، هیچ برنامه‌ای برای تغییر روی نیمکت ندارد. مدیران فدراسیون بر این باورند که در مقطع کنونی گزینه‌ای مناسب‌تر از پیاتزا وجود ندارد و سرنوشت ادامه همکاری با او، پس از تورنمنت پیش رو و در قالب فعال‌سازی سال دوم قراردادش تصمیم‌گیری خواهد شد.

در این میان، طرح نام سعید معروف به عنوان جانشین احتمالی پیاتزا بازتاب گسترده‌ای داشت. اسطوره والیبال ایران که پس از المپیک توکیو کاملاً از فضای حرفه‌ای و مربیگری دور بوده و حتی فعالیت آکادمی خود را هم متوقف کرده، در حال حاضر تمایلی به پذیرش این مسئولیت سنگین ندارد و ترجیح می‌دهد امور شخصی‌اش را در دبی پیگیری کند.

از سوی دیگر، فدراسیون نیز هیچ پیشنهادی به کاپیتان سابق تیم ملی نداده و تمام تمرکز خود را روی حمایت از پیاتزا تا پایان رقابت‌های قهرمانی آسیا معطوف کرده است.

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