مدافع انگلیسی در راه میلان

به گزارش ایلنا، این مدافع وسط چند هفته پس از جدایی از سیتی‌زن‌ها به دلیل اتمام قراردادش، در جام جهانی به میدان رفت. او تورنمنت خوبی را هم پشت سر گذاشت و توجه باشگاه‌های متعددی را به خود جلب کرد. «گت ایتالین فوتبال نیوز» به تماس‌های اولیه یوونتوس اشاره کرده بود، اما سایر تیم‌ها نیز همچنان در مسیر جذب او باقی ماندند.

جانلوکا دی‌مارتزیو گزارش داده است که اینتر اکنون برای ورود او لحظه‌شماری می‌کند. استونز، حتی با وجود علاقه باشگاه‌های انگلیسی، تمایل خود را برای انتقال به خارج از کشور نشان داده است.

این خبرنگار اعلام کرده معامله در حال پیشرفت است و جزئیات نهایی قرارداد در حال حاضر در دست بررسی و تنظیم است. این بازیکن می‌تواند قراردادی دو ساله به ارزش ۴ میلیون یورو در هر فصل امضا کند. خوش‌بینی‌ها نسبت به نهایی شدن این انتقال رو به افزایش است، زیرا انتظار می‌رود با توجه به اینکه بازیکنانی از قبیل استفان دوری و فرانچسکو آچربی در مسیر خروج از اینتر هستند، استونز بتواند اعتماد بالا و تجربه مناسب را در خط دفاعی ارائه دهد.

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