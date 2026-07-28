مدافع سرشناس در فهرست مازاد آقای خاص

به گزارش ایلنا، آسنسیو مدافع میانی رئال مادرید مدت‌هاست که آینده خود را در پایتخت اسپانیا در هاله‌ای از ابهام می‌بیند. پس از پیوستن ابراهیما کوناته و تمدید قرارداد آنتونیو رودیگر، این مدافع ۲۳ ساله از نگاه بسیاری به عنوان مهره اضافی خط دفاعی شناخته می‌شود؛ خط دفاعی متراکمی که ستاره‌های دیگری مانند دین هویسن و ادر میلیتائو مصدوم را هم در اختیار دارد.

شنیده می‌شود که آسنسیو شدیداً مشتاق ماندن است تا زیر نظر کادر فنی جدید در والدبباس برای کسب دقایق بازی بجنگد.

اما همان‌طور که اشاره شد، اگر جدیدترین اخبار رسانه‌های اسپانیایی صحت داشته باشد، تصمیم برای واگذاری و فروش این مدافع پرانرژی از هم‌اکنون گرفته شده است.

بر اساس گزارش سرخیو والنتین، خبرنگار حوزه رئال مادرید:

«ژوزه مورینیو با رائول آسنسیو صحبت کرده و به او اطلاع داده که روی او حساب نمی‌کند. باشگاه و ژرژ مندس در حال تلاش برای یافتن خروجی مناسب برای او هستند، زیرا آسنسیو خودش می‌خواهد بماند.»

تمایل شدید مورینیو برای جدایی آسنسیو در شرایطی مطرح می‌شود که این سرمربی پرتغالی قصد دارد پیش از پایان تابستان، یک مهره دیگر را هم به قلب خط دفاعی تیمش اضافه کند.

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