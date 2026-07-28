انقلاب در قوانین فوتبال انگلیس
اجرای آزمایشی قانون جدید مصدومیت دروازهبانها
اتحادیه فوتبال انگلیس رسماً تأیید کرد که قانون جدید و آزمایشی مربوط به مصدومیت دروازهبانها را از فصل ۲۰۲۶/۲۷ در تمام سطوح فوتبال این کشور به اجرا درخواهد آورد.
به گزارش ایلنا، این طرح با حمایت اتحادیه فوتبال انگلیس، لیگ برتر، لیگ فوتبال انگلیس، لیگ برتر زنان، لیگ ملی، سازمان داوران حرفهای و همچنین با موافقت هیئت بینالمللی فوتبال (ایفاب) همراه شده است.
هدف از این اقدام، کاهش اتلاف وقت و تضمین حفظ ریتم و سرعت بالاتر در جریان مسابقات است.
طبق قانون آزمایشی جدید، اگر بازی به دلیل مصدومیت دروازهبان متوقف شود، سرمربی یا مربی تیم باید بلافاصله یکی از بازیکنان داخل زمین را برای خروج مشخص کند.
آن بازیکن حداقل تا یک دقیقه پس از ازسرگیری دوباره بازی، اجازه بازگشت به زمین را نخواهد داشت.
این قانون برای جلوگیری از استفاده تاکتیکی تیمها از وقفههای درمانی دروازهبان به منظور متوقف کردن فشار حریف، تلف کردن وقت یا ارائه دستورات مربیگری اضافه طراحی شده است.
استثنائات قانون جدید و محدودیت زمانی در تعویضها
چندین استثنا برای این قانون وجود دارد. اگر مصدومیت دروازهبان پس از خطای حریف رخ دهد و نیاز به درمان فوری داشته باشد، خروج موقت بازیکن اجرا نخواهد شد.
همچنین در صورت برخورد دروازهبان با همتیمی خود که هر دو نیازمند رسیدگی پزشکی باشند، یا در صورت خونریزی دروازهبان، این قانون اعمال نمیشود.
این طرح آزمایشی در تمام سطوح فوتبال حرفهای مردان و زنان انگلیس استفاده خواهد شد، اما به پایینتر از سطح دوم لیگ ملی در فوتبال مردان تسری پیدا نمیکند.
مقامات فوتبال در طول این فصل وضعیت را در کنار ایفاب زیر نظر خواهند داشت تا مشخص شود آیا این اقدام بدون به خطر انداختن سلامت بازیکنان، جریان بازی را بهبود میبخشد یا خیر.
طرح آزمایشی مصدومیت دروازهبان بخشی از یک مجموعه کلیتر از تدابیر اتخاذشده برای افزایش زمان مفید بازی است.
در پی اجرای موفقیتآمیز قانون ۸ ثانیه مالکیت توپ برای دروازهبانها در فصل گذشته، داوران همچنین شمارش معکوس ۵ ثانیهای را هنگام تأخیر بازیکنان در پرتاب اوت یا زدن ضربات دروازه آغاز خواهند کرد.
علاوه بر این، حد نصاب ۱۰ ثانیهای جدیدی برای خروج بازیکنان تعویضی از زمین، در سراسر فوتبال حرفهای به اجرا درمیآید.
این قوانین از دور اول جام اتحادیه فصل ۲۰۲۶/۲۷ در تاریخ ۱ آگوست اجرایی میشوند، چرا که قانونگذاران فوتبال همچنان به تلاش خود برای کاهش توقفهای غیرضروری ادامه میدهند.